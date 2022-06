PSG Mercato : Une importante officialisation attendue aujourd’hui

Publié par JEAN-LUC D le 17 juin 2022 à 17:09

PSG Mercato : En attendant les premières recrues de Luis Campos, le Paris SG règle déjà certains dossiers importants laissés en suspens par Leonardo.

PSG Mercato : Un crack parisien a signé son premier contrat pro

Comme annoncé depuis plusieurs semaines déjà, le Paris Saint-Germain va officiellement annoncer la signature de l’un de ses plus grands talents. En fin de contrat aspirant le 30 juin prochain, « Ismaël Gharbi, 18 ans, va signer son premier contrat professionnel au PSG aujourd’hui ! », assure Fabrice Hawkins sur son compte Twitter ce vendredi.

Malgré l’intérêt des plus grands clubs européens (Liverpool lui a fait une très belle offre par exemple), le milieu de terrain formé chez les Rouge et Bleu a trouvé un accord avec sa direction pour poursuivre sa progression à Paris, qui a toujours été sa priorité. Une tendance confirmée par le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport qui précise que « Ismaël Gharbi a signé son premier contrat professionnel avec le PSG ». Une bonne nouvelle pour l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi qui s’assure ainsi les services de l'un de ses jeunes les plus prometteurs.

PSG Mercato : Ismäel Gharbi, la belle affaire du Paris SG

En s’assurant la signature d’Ismäel Gharbi, le Paris Saint-Germain réalise une très belle opération pour le futur. Considéré comme un futur crack à son poste, le Titi était d’ailleurs dans les plans de plusieurs grands clubs européens. Durant l’hiver, Fabrice Hawkins assurait notamment que Liverpool avait fait une proposition à l’international français des moins de 18 ans.

En fin de contrat aspirant, Gharbi avait également été approché par Chelsea et le Borussia Dortmund. Un projet sportif intéressant avait été exposé au joueur, mais l’enfant de Paris n’a jamais changé de cap et a toujours accordé sa préférence à son club formateur, même s'il espère mieux au niveau du temps de jeu.

« Moi, j'ai envie de rester. Il y a des discussions avec le club, mais moi, je suis focus sur mes performances sur le terrain », avait lancé le jeune milieu parisien après sa première entrée en Ligue 1 avec le PSG face à l’ES Troyes (2-2). En attendant les grosses recrues de Luis Campos, le club de la capitale réalise une très grosse affaire avec la signature d’Ismäel Gharbi. Il ne reste donc plus qu’à attendre l’officialisation prévue dans les prochaines heures selon les différentes sources qui évoquent le dossier ce vendredi.