ASSE Mercato : Un joueur de Nîmes Olympique en approche

Publié par ALEXIS le 17 juin 2022 à 21:46

ASSE Mercato : Un joueur qui sera libre de tout engagement dès le 30 juin va rejoindre Saint-Étienne en Ligue 2. Il est en provenance de Nîmes Olympique.

ASSE Mercato : Le staff technique des Verts recomposé

Après sa relégation en Ligue 2 et le départ de plus d’une dizaine de joueurs en fin de contrat, l’ ASSE est en train de reconstruire son équipe. Loïc Perrin a commencé le chantier par l’encadrement technique, en nommant Laurent Batlles au poste d’entraineur principal. Le staff technique de ce dernier a été renforcé ensuite. Ancien entraînement des gardiens de but du centre de formation de l’AS Saint-Étienne, Jean-François Bédénik a été promu entraineur des portiers de l’équipe professionnelle. Quant à Emmanuel Da Costa, il est le nouvel adjoint du successeur de Pascal Dupraz. Romain Brottes aussi a rejoint Laurent Batlles à l'AS Saint-Étienne, en qualité d'analyste vidéo. Les deux hommes étaient dans le même staff à l’ES Troyes AC.

Anthony Briançon d'accord avec l'AS Saint-Étienne

Pour ce qui concerne les joueurs attendus en renfort, Loïc Perrin et ses collaborateurs sont sur plusieurs pistes. Certains dossiers sont même avancés et devraient aboutir à des signatures dans les prochains jours. La première recrue de l' ASSE pourrait être Anthony Briançon, si l’on en croit les informations de Mohamed Toubache Ter. D’après ce dernier, le défenseur central « a donné son accord à l'AS Saint-Étienne ». « Il passera sa visite médicale, le mardi 21 juin, puis signera un contrat de 3 ans » selon l’Insider. Formé à l’Olympique Lyonnais (2009-2012), puis à Nîmes Olympique (2012-2014), Anthony Briançon défend les couleurs des Crocos depuis huit saisons de suite (2014-2022).

Les autres pistes du coordinateur sportif de l’ ASSE mènent vers Dylan Chambost (milieu offensif 24 ans) formé chez les Verts et en fin de contrat à l’ESTAC ou encore Jimmy Giraudon (défenseur central). Ce dernier était prêté à Troyes la saison dernière, mais il est sous contrat au CD Leganés en Espagne jusqu'en 2024.