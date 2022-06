OL Mercato : La grande priorité de Jean-Michel Aulas pour l'été

Publié par Ange A. le 19 juin 2022 à 00:35

OL Mercato : Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel a fixé sa nouvelle priorité pour l’été. Il souhaite boucler une signature.

OL Mercato : Jean-Michel Aulas pousse pour une signature en attaque

Après sa mauvaise saison terminée à la 8e place de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’attend à des changements cet été. Si Peter Bosz est parti pour garder sa place, certains départs sont attendus durant ce mercato estival. Des renforts sont notamment attendus à l’ OL. Jean-Michel Aulas a déjà frappé un coup en attaque avec le retour d’Alexandre Lacazette à Lyon. L’avant-centre était en fin de contrat à Arsenal qu’il avait rejoint en 2017. Après le retour de Lacazette, le président lyonnais espère réaliser un nouveau coup avec un Baby-Gone. Comme le note Le Progrès, le dirigeant rhodanien espère prolonger le contrat de Rayan Cherki qui expire en 2023.

Une offre déjà transmise à Rayan Cherki

Jean-Michel Aulas entend conserver sa pépite déjà dans le viseur de plusieurs écuries européennes. Lors de la présentation d’Alexandre Lacazette, le patron de l’Olympique Lyonnais avait d’ailleurs réitéré son vœu de prolonger son crack de 18 ans. Après avoir rencontré le joueur et son entourage, le président de l’ OL s’était même montré optimiste quant à l’issue de ce dossier. « Nous l’avons vu avec Vincent [Ponsot] et Bruno [Cheyrou] et toute sa famille. Je l’ai vu en tête à tête, les yeux dans les yeux […] Je pense qu’il va s’engager aussi parce que j’ai confiance en lui et je ne pense pas que ses conseillers iront contre. Ceci étant, c’est un avis personnel et il m’est déjà arrivé d’être démenti », confiait le patron des Gones à la presse.

Rayan Cherki disposerait déjà d’une offre de prolongation de la part de son club formateur. Mais aucun détail concernant la proposition de Lyon n’a encore fuité.