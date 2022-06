OL Mercato : Après Lacazette, Aulas proche d’un deal sensationnel

Publié par Ange A. le 10 juin 2022 à 08:05

OL Mercato : Lors de la présentation d’Alexandre Lacazette, Jean-Michel Aulas a lâché des indices sur son prochain coup en attaque.

OL Mercato : Aulas proche d’une nouvelle signature en attaque

L’Olympique Lyonnais a frappé un premier coup retentissant sur le marché des transferts. Jeudi, l’ OL a officialisé le retour tant attendu d’Alexandre Lacazette. L’avant-centre retourne gratuitement à Lyon, son contrat avec Arsenal arrivant à expiration cet été. L’attaquant tricolore s’est engagé jusqu’en 2025 avec son club formateur. Après avoir bouclé la signature de Lacazette, Jean-Michel Aulas prépare un autre coup en attaque. Lors de la présentation de l’ancien Gunner, le président lyonnais a confirmé cette tendance. Le patron des Gones souhaite prolonger le contrat de Rayan Cherki. Le bail du polyvalent crack offensif lyonnais arrive à expiration en 2023. Pour le dirigeant rhodanien, cette prolongation est en bonne voie.

Une offre déjà entre les mains de Cherki

Le site Olympique et Lyonnais assurait que Rayan Cherki disposait déjà d’une offre de prolongation de la part de son club. Mais aucun détail concernant la proposition de l’ OL n’a fuité. Jean-Michel Aulas confirme avoir déjà rencontré le crack de 18 ans. « Nous l’avons vu avec Vincent [Ponsot] et Bruno [Cheyrou] et toute sa famille. Je l’ai vu en tête à tête, les yeux dans les yeux », a avoué le président lyonnais.

Le patron des Gones se veut confiant quant à la prolongation de Cherki à Lyon. « Je pense qu’il va s’engager aussi parce que j’ai confiance en lui et je ne pense pas que ses conseillers iront contre. Ceci étant, c’est un avis personnel et il m’est déjà arrivé d’être démenti », a poursuivi le président Aulas. Il espère que le retour de Lacazette sera bénéfique aux jeunes. « J’aimerais bien que Cherki s’inscrive dans cette filière et l’occasion du retour d’Alex et d’autres est une occasion formidable pour lui de tirer définitivement une projection avec l’Olympique Lyonnais. Une projection qui va lui permettre de concrétiser son immense talent en mettant de côté les points qui l’ont peut-être freiné dans sa progression », a-t-il souligné.