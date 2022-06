PSG Mercato : L’OL frappe un super coup au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 19 juin 2022 à 09:21

PSG Mercato : Après avoir annoncé l’arrivée de Lieke Martens, le Paris SG féminin fait également face à une vague de départs. Et l’OL en profite grandement.

PSG Mercato : Une attaquante quitte le Paris SG pour l’OL Reign

Comme annoncé par le tabloïd britannique The Athletic il y a quelques jours, Jordyn Huitema quitte le Paris Saint-Germain après trois belles années couronnées par un titre de championne de France la saison dernière et rejoint la franchise américaine de l'Olympique Lyonnais, basé à Seattle, l'OL Reign. Barrée par la redoutable Marie-Antoinette Katoto, l’internationale canadienne, arrivée avec une réputation prometteuse, ne s’est jamais imposée en tant que titulaire au poste d’avant-centre ou d’aillière droite devant Kadidiatou Diani. Il y a quelques jours, la joueuse de 21 ans avait déjà annoncé son départ des Féminines du PSG, via son compte Instagram.

« Trois années incroyables avec un club et une équipe incroyables. Je suis reconnaissante pour tout et tous ceux qui sont entrés dans ma vie pendant mon séjour à Paris. Maintenant, il est temps de commencer un nouveau voyage, et je ne pourrais pas être plus excitée ! », avait-elle écrit. Le club de la capitale a annoncé ce samedi le départ de Jordyn Huitema pour la franchise nord-américaine du club lyonnais.

Pour rappel, les Rouge et Bleu ont également perdu récemment la milieu allemande Sara Däbritz, qui a aussi rejoint Lyon. Alors que quatre joueuses ont déjà quitté les Parisiennes (Charlotte Voll, Lea Khelifi, Luana et Sara Däbritz), Huitema vient d’ajouter son nom à cette longue liste. Avec le club de Seattle, la native de Chilliwack a paraphé un contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2023, avec une seconde année en option.

La joueuse qui était encore sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023 a donc vu l'OL Reign racheter sa dernière année de contrat, le vice-champion de France recevant donc un transfert comme le précise le site officiel de l’équipe de Seattle, sans toutefois préciser le montant.

PSG Mercato : Communiqué officiel du Paris SG pour Huitema

Le Paris Saint-Germain a enregistré le transfert définitif de Jordyn Huitema vers l’OL Reign, équipe qui évolue dans le championnat américain. Depuis son arrivée en 2019 en provenance de Vancouver Whitecaps (Canada), Jordyn Huitema a disputé 71 matches avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, et inscrit 9 buts.

Sous les couleurs rouge et bleu, la médaillée d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo a remporté le Championnat de France lors de la saison 2020-2021, et la Coupe de France, en mai dernier. Le club de la capitale tient à remercier Jordyn pour ses trois saisons passées sous le maillot parisien et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.