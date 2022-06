Real Madrid Mercato : L'AC Milan s'attaque à une légende du Real !

Publié par Dylan le 20 juin 2022 à 14:16

Real Madrid Mercato : L'AC Milan n'a toujours pas enregistré la moindre recrue, et pourrait s'offrir un renfort de choix avec une légende du Real.

Real Madrid Mercato : Stefano Pioli veut recruter Marcelo

Depuis plusieurs jours, l'AC Milan aurait des vues sur Marcelo, l'emblématique défenseur brésilien du Real Madrid. Celui-ci vient tout juste de quitter son club de cœur, après 16 saisons passées à la Casa Blanca, il est donc libre de tout contrat. Dans le but de recruter un joueur d'expérience, capable de remplacer Théo Hernandez dans les grands matchs, le club lombard aurait déjà formulé une offre à Marcelo.

Selon le quotidien espagnol AS, l'ancien capitaine du Real aurait reçu un contrat dans lequel lui serait proposé un salaire annuel de 3 millions d'euros net. Une somme inférieure à celle formulée par Fenerbahçe, l'un des nombreux prétendants de Marcelo, portée à 4 millions d'euros, et très loin de celle proposée par un club qatari dont l'identité reste inconnue (10 millions d'euros). Cependant, l'international brésilien souhaite disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, et devrait certainement refuser cette dernière offre. L'OM, qui est également sur les traces du latéral gauche de 34 ans, n'a toujours rien proposé. Selon AS, l'AC Milan pourrait revenir à la charge en cas de refus du Brésilien.

Real Madrid Mercato : Marcelo pourrait rejoindre Dani Alves à Valladolid

Selon le média auriverde UOL Esporte, un autre club pourrait rafler la mise dans le dossier Marcelo : il s'agit du Real Valladolid. De retour en Liga la saison prochaine, le club veut se donner toutes les chances de pouvoir se maintenir. Ainsi, Ronaldo, l'ancienne gloire du Real Madrid et propriétaire du Real Valladolid, souhaiterait à la fois s'offrir Dani Alves (39 ans, ex-Barça) et Marcelo (34 ans, ex-Real Madrid). Si le Real Valladolid ne disputera pas à coup sûr la Ligue des Champions durant l'exercice 2022-2023, l'arrivée de Dani Alves pourrait entraîner celle de Marcelo. Les deux joueurs se connaissent très bien car ils jouent ensemble en sélection nationale et se sont affrontés à maintes reprises en Liga.

Pour Ronaldo, les recruter à Valladolid serait un coup magistral. « Ronaldo pense que l'embauche de ses compatriotes donnerait à l'équipe un grand avantage technique et serait également un tremplin important pour profiter du marketing de Valladolid et attirer plus de sponsors dans le club », a déclaré le journaliste Rafael Reis, qui a partagé l'information pour UOL Esporte. Néanmoins, l'opération semble être plus que compliquée pour le promu au vue des autres prétendants dans le dossier, et de la volonté de Marcelo de poursuivre au plus haut niveau.