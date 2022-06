OM Mercato : Des offres pour Marcelo, rebondissement à Marseille ?

Publié par Dylan le 10 juin 2022 à 13:48

OM Mercato : Alors que la rumeur Marcelo prenait de l'ampleur à Marseille, le club phocéen a vu ses potentiels concurrents passer à l'action.

OM Mercato : Trois offres déjà proposées à Marcelo

Et si la rumeur Marcelo à l' OM prenait déjà fin? L'ancien joueur du Real Madrid est très convoité sur le marché des transferts depuis son départ de la Casa Blanca, et a déjà reçu trois offres venant de l'étranger selon Marca. Une du Qatar, une d'Arabie Saoudite et une dernière venant de Turquie. Si le nom des équipes ayant transmis une offre n'a pas été révélé par le quotidien espagnol, il se pourrait bien que ce soit Fenerbahçe qui soit passé à l'action du côté de la Turquie.

Il y a plusieurs jours, le média turc Fanatik révélait en effet que le récent deuxième de Süper Lig avait un œil très attentif à la situation du Brésilien de 34 ans, et lui aurait même proposé un salaire de 4 millions d'euros par an. Marcelo touchait 7,5 millions d'euros par an au Real Madrid. Il n'y aurait donc plus de doute sur l'identité du prétendant turc, qui devrait être le concurrent dont il faudra le plus se méfier pour l'Olympique de Marseille. En effet, Fenerbahçe respecte les conditions imposées par Marcelo, qui souhaite rejoindre un club qualifié pour la Ligue des Champions. Si l' OM disputera aussi la plus prestigieuse des compétitions européennes, le club phocéen pourrait être doublé sur le fil dans le dossier.

OM Mercato : Marseille doublé par le Qatar pour Marcelo ?

Comme révélé par Marca, l' OM ne figure pas parmi les trois clubs ayant transmis une offre à l'international brésilien. Le club présidé par Pablo Longoria s'est donc logiquement fait doubler dans le dossier, et c'est le Qatar qui pourrait rafler la mise. Si l'identité du club n'a pas été révélé, celui-ci proposerait l'offre la plus alléchante avec un salaire de 10 millions d'euros par an selon le média turc Fanatik.

Malgré tout, le club qatari pourrait être refoulé par Marcelo puisqu'il ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions. Or, le joueur de 34 ans a bien précisé qu'il voulait jouer encore quelques années au plus haut niveau européen. « Je veux toujours jouer en Ligue des champions. J'ai encore quelques années que je veux utiliser pour continuer à disputer ce tournoi. Je ne veux pas mentir. » avait déclaré l'arrière-gauche brésilien au micro de Movistar Plus. Un retour au Brésil avait également été évoqué par la chaîne de télévision espagnole, mais Marcelo a balayé la rumeur d'un revers de la main. L' OM peut garder un peu d'espoir dans le dossier, mais va devoir passer la seconde s'il veut récupérer l'ancien madrilène.