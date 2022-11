PSG : Coupe du Monde, une star du Brésil bousille Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 24 novembre 2022 à 21:37

Avant l’entrée en lice du Brésil en Coupe du Monde face à la Serbie, Dani Alves a adressé un gros tacle à Kylian Mbappé, le buteur du PSG et de la France.

Alors que le Brésil rencontre la Serbie ce jeudi à 20 heures pour la première journée du groupe G de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Daniel Alves est revenu sur la cohabitation entre Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Après avoir côtoyé les trois joueurs au FC Barcelone et au PSG, le latéral droit de 39 ans n’a pas été tendre avec l’attaquant français de 23 ans, qui ne montre pas suffisamment d’humilité pour la chance qu’il a d’évoluer aux côtés de deux phénomènes comme Messi et Neymar qui sont largement au-dessus de lui.

PSG : Alves recadre sèchement Kylian Mbappé pour Messi et Neymar

Très proches à leur arrivée au Paris Saint-Germain, Neymar et Kylian Mbappé se sont distancés peu à peu. En début de saison, plusieurs rumeurs ont notamment circulé sur la détérioration des rapports entre les deux attaquants parisiens. Un froid confirmé par Mbappé lui-même. Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Dani Alves s’est permis de recadrer le Champion du Monde 2018 qui doit plus s'appuyer sur ses deux partenaires d’attaque au sein de l'équipe parisienne.

« Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre avec qui il joue, tes coéquipiers enrichissent tes qualités. Mbappé est un phénomène qui n’a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus phénomènes que lui », a confié l’ancien défenseur de la Juventus Turin.

Puis d’ajouter : « Neymar et Messi sont uniques : ils voient et font des choses que personne ne voit ou ne peut faire. Tu dois être intelligent pour profiter du potentiel de Neymar et Messi, ce sont deux génies du football. Moi, je pense que je manie bien le ballon, mais quand je jouais avec Leo, je lui donnais. Et si je joue avec Ney, je lui donne aussi. Si Mbappé donne le ballon à ces deux-là, il marquerait 150 buts. »

Le numéro 7 du Paris SG est prévenu.