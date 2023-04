Publié par Leonard le 26 avril 2023 à 22:32

Accusé de viol, Dani Alves, légende du FC Barcelone est incarcéré depuis quatre mois maintenant et sa liberté sous caution a été refusée.

Liberté sous caution refusée pour Dani Alves

Incarcéré depuis le 20 janvier dernier dans la prison de Brians à une quarantaine de kilomètres de Barcelone pour le viol présumé d'une jeune femme de 23 ans le 30 décembre dernier dans une boîte de nuit barcelonaise, l'ancien latéral Blaugrana, du PSG et de la Juventus, Dani Alves, a vu sa demande de libération rejetée par le Parquet provincial de la catalogne.

D’après le média AS, le Brésilien qui a vu son contrat avec les Pumas résilier après la révélation de cette affaire, restera dans la prison espagnole après un refus de sa demande de libération sous caution. La raison s’expliquerait par la peur d'un risque de fuite dans son pays d'origine. À ce jour, aucun accord d’extradition existe entre les deux nations.

Dani Alves risque gros dans cette affaire

Cette affaire pourrait coûter très cher à l'ancien joueur de Barça, qui risque, en cas de condamnation pour viol, une peine pouvant aller jusqu’à 12 ans de prison ferme. Possédant le plus gros palmarès du football (43 trophées), la réputation du brésilien a pris un énorme coup. Les nombreuses récentes affaires d’agressions sexuelles, comme celle incriminant Benjamin Mendy (champion du monde 2018), secouent le monde du football.

De son côté, Xavi, entraîneur du club catalan, et ex-coéquipier du Brésilien s'était exprimé après l’incarcération de Dani Alves. "Nous devons condamner tous ces types d'actes, que ce soit Dani ou quelqu'un d'autre qui les ait commis. Je présente mes excuses à la victime, aux victimes de la violence sexiste et de ce type d'agression." Une affaire qui secoue malgré tout le FC Barcelone, en plus des autres affaires extrasportives comme l'affaire Negreira, avec la légende qu'est Dani Alves à Barcelone.