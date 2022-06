OM Mercato : Bamba Dieng lâche sa réponse à Fribourg !

Publié par Timothée Jean le 20 juin 2022 à 11:46

OM Mercato : Alors que le FC Fribourg insiste pour l’attirer en Bundesliga la saison prochaine, Bamba Dieng a tranché pour son avenir à Marseille.

OM Mercato : Fribourg négocie déjà pour Bamba Dieng

Il est sans doute l’une des belles révélations du côté de l’Olympique de Marseille. Bamba Dieng, qui n’était qu’une simple doublure d’Arkadiusz Milik en début de saison, a profité des nombreuses absences en attaque pour s’imposer au sein de l’effectif de l’ OM. L’international sénégalais a réalisé une belle saison sous le maillot phocéen, comptabilisant 8 buts et 3 passes décisives en 36 matches, toutes compétitions confondues. Il réalise ainsi des débuts très prometteurs à l’Olympique de Marseille.

Sauf que Bamba Dieng n’est pas certain de poursuivre son ascension chez les pensionnaires du Vélodrome. Et pour cause, les décideurs de l’ OM songeraient sérieusement à le vendre dès cet été, à condition de recevoir une belle offre pour son transfert. Cette décision a rapidement alerté des prétendants sur le marché des transferts. Alors que Newcastle et West Ham aimeraient bien l’attirer en Premier League, c’est finalement le FC Fribourg qui a pris les devants dans ce dossier. Selon les informations dévoilées par Foot Mercato, les dirigeants du club allemand auraient déjà entamé les négociations avec l’entourage de Bamba Dieng en vue de le convaincre de franchir le pas. Cependant, il faut croire que le FC Fribourg a tapé à la mauvaise porte.

OM Mercato : Bamba Dieng ne songe pas à un départ

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024, Bamba Dieng maintient toujours sa position inchangée. Dans son article du jour, La Provence s’est penchée sur le dossier et assure que le champion d’Afrique en titre ne souhaite en aucun cas quitter le navire marseillais. Il est déterminé à poursuivre son aventure à l’ OM, avec qui il espère découvrir la Ligue des Champions la saison prochaine.

La source précise que sa décision semble irrévocable. Le jeune attaquant sénégalais avait récemment assuré qu’il serait « bel et bien là la saison prochaine ». Il est déterminé à honorer sa parole, quitte à contrarier les plans de sa direction. Quant aux prétendants, ils sont déjà avertis. Sauf énorme rebondissement de dernière minute, ils devront se tourner vers d’autres pistes offensives.