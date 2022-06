Barça Mercato : Signature imminente d'un crack au milieu !

Publié par Thomas le 20 juin 2022 à 14:46

Barça Mercato : Désireux de parfaire son effectif pour les saisons à venir, le FC Barcelone se rapprocherait d'un coup de génie au milieu de terrain.

Barça Mercato : La prolongation de Gavi est imminente

Les très bons coups s’enchaînent du côté du FC Barcelone. Toujours impacté économiquement depuis le mandat de Josep Maria Bartomeu, le club catalan se concentre sur le blindage de contrat de ses jeunes talents afin de s’assurer un futur radieux. Après Ansu Fati et Pedri ou plus récemment Ronald Araujo, le Barça s’apprête à prolonger l’un de ses plus grands espoirs.

D’après Sport, tout serait prêt à Barcelone pour boucler la signature du milieu espagnol Gavi. Le prodige de 17 ans, révélation de la saison chez les Blaugranas, serait sur le point de parapher un nouveau contrat de 4 saisons, soit jusqu’en 2026. Tout se serait décanté jeudi dernier, moment où les représentants de Gavi se sont réunis avec la direction barcelonaise pour trouver un terrain d’entente en vue d’une prolongation.

Courtisé par Manchester City et Pep Guardiola, l’international espagnol a toujours souhaité rester dans son club formateur, déclinant à chaque fois les avances des Skyblues. Si l'offre du Barça était encore loin des attentes du joueur, ce dernier se serait mis d’accord avec son club ces derniers jours. D’après le média catalan, le FC Barcelone pourrait annoncer la nouvelle aujourd’hui, ou ce mardi de manière officielle.

Barça Mercato : Frenkie de Jong, chaque jour plus proche d’un départ

Joueur majeur de l’effectif blaugrana, Frenkie de Jong a été placé sur la liste des transferts par le Barça dans l’optique de récolter des fonds importants cet été. Pas intouchable dans l’esprit de Xavi, l’international néerlandais fait l’objet d’un intérêt accru de la part de son ancien coach, Erik ten Hag, aujourd’hui à la tête de Manchester United.

D’après le Daily Mail, le FC Barcelone aurait récemment refusé une offre de 60 millions d’euros de la part des Red Devils, fixant le prix de leur milieu à 80 millions d’euros. Malgré cet échec, le club anglais aurait l’intention de revenir à la charge ces prochains jours, augmentant leur offre pour enfin enrôler Frenkie de Jong. Son transfert permettrait notamment aux Catalans de recruter un top joueur en attaque, Robert Lewandowski ou alors Bernardo Silva, les deux priorités de Xavi cet été.