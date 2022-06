PSG Mercato : Accord entre le Paris SG et l'OGC Nice, Galtier arrive !

Publié par JEAN-LUC D le 20 juin 2022 à 17:26

PSG Mercato : Tout serait bouclé. Christophe Galtier sera le prochain entraîneur du Paris SG. Le club parisien aurait trouvé un accord avec l’OGC Nice.

PSG Mercato : Le Paris SG d’accord pour environ 10M€ pour Galtier

Alors que RMC Sport a révélé dimanche que Zinédine Zidane ne devrait pas être l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, Luis Campos accélère désormais pour boucler l’arrivée de Christophe Galtier. Arrivé à l’OGC Nice l’été dernier, l’ancien entraîneur de Lille serait déjà emballé à l’idée de rejoindre le club de la capitale, même si sa direction ne compte pas le brader.

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Foot Mercato, l’OGC Nice réclamerait entre 8 et 10 millions d’euros pour libérer le coach de 55 ans de ses deux dernières années de contrat. Des chiffres qui n’auraient même pas fait trembler le champion de France puisque le journaliste Fabrice Hawkins assure ce lundi que le Paris SG a donné son accord au président niçois, Jean-Pierre Rivère, pour payer une somme proche des 10 millions d’euros demandés pour le technicien marseillais.

« Sauf retournement de situation, Christophe Galtier sera le prochain entraîneur du PSG », indique donc l’ancien journaliste de RTL, qui précise même que « Lucien Favre est le grand favori pour prendre sa place » à l’OGCN. Alors que la reprise est programmée le 4 juillet prochain, le PSG souhaiterait boucler ce dossier assez rapidement.

PSG Mercato : Officialisation imminente pour Christophe Galtier

D’après les renseignements recueillis par le quotidien L’Équipe, les dirigeants du Paris Saint-Germain aimeraient finaliser l’opération Christophe Galtier au plus vite, si possible en début de semaine, afin de pouvoir avancer sur d’autres dossiers actuellement en stand-by. « Vu la situation, tout peut toutefois se décanter très rapidement s’ils le décident », indique le journal sportif.

Une tendance confirmée en Angleterre par le tabloïd The Athletic, qui assure ce lundi que Christophe Galtier devrait bien être le successeur de Mauricio Pochettino. Un dénouement heureux pourrait avoir pour conséquence d’accélérer les négociations avec Mauricio Pochettino, qui s’est déjà vu annoncer qu’il ne serait pas conservé alors qu’il dispose encore d’une année de contrat. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi devraient ainsi s’atteler à trouver un terrain d’entente avec le coach argentin pour ses indemnités. Un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros est régulièrement évoqué dans les médias.