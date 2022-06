PSG Mercato : Zinédiine Zidane, Nasser Al-Khelaïfi lâche une bombe

Publié par JEAN-LUC D le 21 juin 2022 à 19:13

PSG Mercato : Pressenti à la place de Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane n’a toujours pas signé avec le Paris SG. Nasser Al-Khelaïfi a évoqué le sujet.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi n’a « jamais discuté avec Zidane »

C’est désormais officiel, Zinédine Zidane ne sera pas le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Après les récentes révélations de RMC Sport et Fred Hermel, c’est désormais au tour du président du club de la capitale d’enterrer définitivement la piste Zidane au PSG. En effet, lors d’une interview accordée ce mardi au quotidien Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a balayé du revers de la main toutes les rumeurs associant depuis des mois l’ancien entraîneur du Real Madrid aux Rouge et Bleu.

« J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligues des champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement ni indirectement. Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui », assure l’homme d’affaires qatari. Poursuivant, le tout puissant ambassadeur du Qatar en France a levé un coin de voile sur le nouveau projet parisien porté par Luis Campos.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi veut une nouvelle ère au Paris SG

Avec la nomination de Luis Campos en qualité de Conseiller Football, le Paris Saint-Germain veut ouvrir une nouvelle ère après une décennie de dépenses exorbitantes à chaque mercato. Le Champion de France veut désormais tourner le dos au bling-bling pour construire quelque chose de solide au plan sportif.

« Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien, mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs », a expliqué Al-Khelaïfi.

Les supporters parisiens devront donc s’attendre à voir prochainement un autre entraîneur autre que Zinédine Zidane débarquer dans la capitale pour succéder à Mauricio Pochettino.