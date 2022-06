OGC Nice Mercato : Le Gym avance sur le successeur de Galtier

Publié par ALEXIS le 22 juin 2022 à 15:15

OGC Nice Mercato : Au fur et à mesure que Christophe Galtier se rapproche du Paris Saint-Germain, le retour de Lucien Favre au Gym se précise.

OGC Nice Mercato : Galtier sur le short list du PSG

Champion de France avec le LOSC en 2020-2021 et élu meilleur entraîneur la même saison, Christophe Galtier a qualifié l’ OGC Nice pour la Ligue Europa Conférence à l’issue de l’exercice dernier. Devenu l’un des meilleurs coachs exerçant en Ligue 1 depuis ses débuts à l’ ASSE, le technicien de 55 ans est convoité par le Paris Saint-Germain pour prendre la place de Mauricio Pochettino. Nasser Al-Khelaïfi a confirmé mardi que le club de la capitaine a bel et bien inscrit le nom de Christophe Galtier sur une short list d’entraîneurs.

« On a une short list de coachs, on discute avec l’ OGC Nice, ce n'est pas un secret. J'espère qu'on trouvera rapidement un accord », a validé le président du PSG dans Le Parisien. Pour remplacer Christophe Galtier chez les Aiglons, la direction du club azuréen veut faire revenir Lucien Favre (64 ans), qui était passé par le club entre 2016 et 2018.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre se rapproche d'un retour au Gym

La tendance évoquée dans les médias ces derniers jours se confirme selon les informations de L’Équipe. « Lucien Favre se rapproche d'un retour à l' OGC Nice. Alors que le départ de Christophe Galtier au PSG est imminent, l'entraineur suisse Lucien Favre est très proche d'un retour à Nice qu'il a déjà fait briller de 2016 à 2018 », a informé le quotidien sportif.

Pour rappel, l’équipe de l’entraîneur suisse à Nice avait fini la 3e place de Ligue 1 lors de la saison 2016-2017, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. La saison suivante, il avait fait moins bien avec une 6e place en championnat. Viré du Borussia Dortmund en décembre 2020, Lucien Favre est libre depuis son départ d'Allemagne.