LOSC Mercato : Galtier remplacé par Favre, la vérité éclate !

Publié par Timothée Jean le 04 juin 2021 à 21:30

Le départ de Christophe Galtier acté, le LOSC s’active pour trouver son successeur. Et si Patrick Vieira fait office de favori, un autre ex-entraîneur de l’OGC Nice est également annoncé sur le blanc lillois la saison prochaine.

Lucien Favre pour remplacer Galtier au LOSC ?

C’est décidé, Christophe Galtier ne sera pas sur le banc du LOSC la saison prochaine. Au lendemain du titre de Champion de France, l’entraîneur français a pris la décision de mettre un terme à son aventure chez les Dogues. Malgré un contrat courant jusqu’en 2022, Christophe Galtier a annoncé à sa direction sa volonté de quitter le Domaine de Luchin pour relever un nouveau défi sous d'autres cieux.

Si Oliver Létang assure qu’il souhaite conserver le coach de 58 ans, le président du LOSC sait qu’il ne pourra pas le maintenir contre son gré. Par conséquent, la direction du LOSC a commencé à chercher un nouvel entraîneur. Et l’heureux élu pourrait être un ancien entraîneur de l’OGC Nice. Libre depuis son départ du Borussia Dortmund en décembre dernier, Lucien Favre est annoncé dans le collimateur du LOSC. Seulement, l’ancien patron des Aiglons n’a pas été contacté par le club nordiste.

La Voix du Nord a réussi à joindre son représentant et celui-ci a été formel : « Aujourd'hui, il n'y a pas de contact avec Lille, donc c'est un sujet sur lequel je n'ai pas discuté avec Lucien Favre », a expliqué son représentant Christophe Payot. Toutefois, Lucien Favre ne ferme pas la porte à un retour en France. « Lucien a un CV et des compétences, on verra le club qui nous contactera (…) Et un club comme Lille, effectivement, ne peut pas laisser insensible », a glissé son représentant.

LOSC Mercato : Patrick Vieira en pole position

Par ailleurs, d’autres entraîneurs sont annoncés dans le viseur du LOSC. Selon L’Équipe, c’est bien Patrick Vieira qui serait en pole position pour succéder à Christophe Galtier au LOSC.« L’ancien entraîneur de Nice, remercié début décembre 2020, pourrait donc faire le chassé-croisé avec Galtier et incarner le renouveau poussé par les envies du fonds luxembourgeois Merlyn Partners », explique le quotidien sportif. Libre depuis son départ du FC Nantes, Claudio Ranieri fait également partie de cette liste.