OL Mercato : Un flop du Real relancé par le nouveau propriétaire ?

Publié par Ange A. le 23 juin 2022 à 08:35

OL Mercato : Nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor aurait des vues sur l’ancien Madrilène James Rodriguez.

OL Mercato : Rodriguez, le gros coup de Textor cet été ?

L’Olympique Lyonnais a enregistré sa première signature de l’ère Textor ce mercredi. L’entrepreneur américain est devenu l’actionnaire majoritaire du club suite au rachat des parts d’IDG Capital et de Pathé. Le transfert de Johann Lepenant à Lyon a été officialisé. Le milieu de terrain arrive en provenance du SM Caen. L’ OL a déboursé 4,25 millions d’euros pour son transfert. À cela s’ajoutent 2,5 millions de bonus et un intéressement de 10% sur une éventuelle revente du milieu âgé de 19 ans. Lequel s’est engagé pour cinq saisons avec les Gones. Nouveau propriétaire du club rhodanien, John Textor pourrait frapper un autre coup retentissant sur le marché des transferts. L’homme d’affaires pourrait miser sur James Rodriguez, la star colombienne passée par le Real Madrid.

Un deal à 4,7 M€ dans les tuyaux pour James Rodriguez

Comme le précise UOL Esporte, James Rodriguez ne posera pas ses valises à l’Olympique Lyonnais. Botafogo, un autre club que détient John Textor, pourrait accueillir le milieu offensif colombien. Aujourd’hui âgé de 30 ans, le meilleur buteur du Mondial 2014 évolue à Al-Rayyan au Qatar. Avec 5 buts et 7 passes décisives, il réalise d’ailleurs un bel exercice avec le club qatari. Seulement, il n’y est plus un indispensable et son départ pourrait survenir cet été, deux ans avant l’expiration de son contrat.

Selon le média brésilien, une enveloppe de 5 millions de dollars, soit 4,7 millions d’euros devrait suffire à convaincre Al-Rayyan. L’international colombien a rejoint la formation qatarie l’été dernier contre 8 millions d’euros. Reste plus qu’à savoir s’il sera intéressé par un challenge au Brésil. Un surprenant point de chute pour le joueur passé par le FC Porto, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Everton.