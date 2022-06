AC Ajaccio Mercato : L'ACA aux trousses d’un joueur du SM Caen

Publié par ALEXIS le 23 juin 2022 à 12:31

AC Ajaccio Mercato : Promu en Ligue 1, l’ACA cherche des joueurs en renfort. Un défenseur du SM Caen en Ligue 2 a attiré l’attention du club corse.

AC Ajaccio Mercato : L'ACA insiste pour recruter Ali Abdi à Caen

L’ AC Ajaccio fait son marché calmement après son retour en Ligue 1. Le promu cible notamment les joueurs dotés d’une grande expérience dans l’élite. L’ACA a ainsi recruté Thomas Mangani (35 ans) et Romain Hamouma (35 ans). Le milieu de terrain et l’attaquant comptent respectivement 320 et 328 matches en Ligue 1. Fidèles à cette politique qui consiste à recruter des joueurs aguerris, les Ajacciens visent Ali Abdi (28 ans) du SM Caen en Ligue 2. D’après les informations de L’Équipe, l' AC Ajaccio « a jeté son dévolu sur l’arrière latéral gauche ».

Conscient que ce dernier est courtisé par d’autres clubs, l’ AC Ajaccio s’active pour boucler rapidement son transfert. « Les dirigeants corses sont en train de pousser pour recruter Ali Abdi », a indiqué le quotidien sportif. L’international tunisien n’a plus qu’un an de contrat au Stade Malherbe de Caen. De ce fait, le club normand l’a ajouté sur la liste des joueurs à transférer cet été. Selon l’estimation du site Transfermarkt, le défenseur vaut 1,5 million d'euros sur le marché des transferts.

AJ Ajaccio Mercato : Le SM Caen vise Bilal Brahimi

En prévision d'un éventuel accord avec le club corse, le SM Caen s’est lancé à la recherche du successeur d’Ali Abdi. Le club normand a « entamé des négociations pour attirer Bilal Brahimi (de l’USL Dunkerque, en National) », à en croire la source. Toutefois, la tâche s’annonce compliquée pour les Caennais. Ils auraient transmis une offre de 150 000 euros à l'USLD, mais un autre concurrent, Grenoble, aurait offert 200 000 euros pour le défenseur de 22 ans, d’après L’Équipe.