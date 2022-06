OM Mercato : La DNCG a tranché, une première recrue en approche

Publié par Timothée Jean le 23 juin 2022 à 23:51

OM Mercato : C’est une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a reçu le feu vert de la DNCG pour son recrutement.

OM Mercato : La DNCG donne son feu vert à Marseille

Malgré les départs consécutifs de Boubacar Kamara et William Saliba, l’Olympique de Marseille avait du mal à lancer son mercato estival, notamment dans le sens des arrivées. Et pour cause, le club phocéen attendait la décision finale de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le gendarme financier avait prononcé un sursis contre l’ OM le 31 mai dernier, freinant ainsi le recrutement marseillais. Mais les documents apportés par Franck McCourt et les échanges qui ont eu lieu au siège de la LFP, ont finalement donné satisfaction à la DNCG.

Après étude du dossier, l’instance vient de donner son feu vert au mercato de l’ OM. Elle précise, dans son communiqué publié sur son site officiel, qu’aucune mesure n'a été prise à l'égard du club phocéen. Autrement dit, la masse salariale de l' OM n’est plus encadrée. Le président Pablo Longoria pourra ainsi passer à l’offensive pour faire venir de nouveaux renforts. D’ailleurs une première recrue se rapproche de Marseille.

OM Mercato : Longoria proche de recruter un défenseur polyvalent

En effet, le président de l’ OM est déjà à fond sur le recrutement estival. Il serait même proche de faire un nouveau renfort en défense. Selon les informations de Fabrizio Romano, Riechedly Bazoer, en fin de contrat au Vitesse Arnhem, serait proche de rejoindre Marseille. Les positions entre les deux parties se rapprochent entre les deux parties et un accord total serait sur le point d’être conclu.

Pour sa part, Foot Mercato indiquait récemment que le président marseillais avait déjà des accords avec plusieurs joueurs, qui seraient ravis de rejoindre la troupe de Jorge Sampaoli. Pablo Longoria attendait juste de passer le cap de la DNCG afin de passer à vitesse supérieure. C’est désormais chose faite, le président marseillais ne devrait pas tarder pour finaliser ses premiers achats. Marseille devra toutefois se séparer de certains joueurs dans le but de faire de soulager ses finances. Les noms de Kevin Strootman, Radonjic, Jordan Amavi, Alvaro Gonazalez et Luis Henrique, sont cités parmi les potentiels partants. Les prochaines seront sans doute très mouvementées à Marseille.