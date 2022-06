AJ Auxerre Mercato : Une pépite quitte l'AJA et file au SM Caen

Publié par ALEXIS le 24 juin 2022 à 17:56

AJ Auxerre Mercato : Promu en Ligue 1 avec l’AJA, un jeune joueur du club bourguignon a décidé de rester en Ligue 2, en rejoignant le SM Caen.

AJ Auxerre Mercato : Iyad Mohamed rejoint le SM Caen

L’ AJ Auxerre cherche à renforcer son équipe avec des joueurs d’expérience à l’occasion de son retour en Ligue 1. Le recrutement de Youssouf M’Changama, milieu de terrain de 32 ans, répond donc au besoin de l’équipe de Jean-Marc Furlan. En attendant d’accueillir d’autres joueurs aguerris au haut niveau, l’AJA fait de la place. Ainsi, le jeune Iyad Mohamed, issu du centre de formation du club promu en Ligue 1, n’a pas été conservé à la fin de son contrat aspirant.

Libre, le joueur de 21 ans s’est engagé avec le SM Caen pour trois saisons, soit jusqu'en juin 2025, ce vendredi. « Après l’arrivée de quelques joueurs d’expérience à l’image de Romain Thomas, Quentin Daubin ou encore Emmanuel Ntim, le Stade Malherbe est heureux d’annoncer l’arrivée du prometteur Iyad Mohamed », a indiqué le club de Ligue 2. Ce dernier a donc signé son premier contrat professionnel avec le SM Caen.

AJ Auxerre Mercato : Yohan Eudeline parie sur le joueur formé à l'AJA

L’international comorien (7 sélections) avait pris part à seulement 6 bouts de matchs en Ligue 1 et 2 en coupe de France la saison dernière avec l’ AJ Auxerre. Malgré cela, il a la confiance des dirigeants caenais. « Iyad Mohamed a montré qu’il avait le niveau pour évoluer en Ligue 2 BKT. C’est un milieu avec une belle qualité technique, l’objectif c’est que l’on puisse l’accompagner et qu’il continue sa progression avec nous », a rassuré Yohan Eudeline (dirceteur sportif du club normand), qui a parié sur le transfuge de l’ AJ Auxerre. À noter qu'Iyad Mohamed va prendre la place de Johann Lepenant (19 ans) transféré par le SM Caen à l'OL pour un peu plus de 4 millions d'euros.