OL Mercato : Aulas en passe d'officialiser un superbe accord !

24 juin 2022

OL Mercato : Toujours à l'affût de jeunes talents pour assurer son futur, l'Olympique Lyonnais va officialiser ce vendredi un accord important.

OL Mercato : Lyon va boucler un partenariat ce vendredi

Très discret l'année dernière sur le marché des transferts, l'Olympique Lyonnais se montre ambitieux cet été, sur tous les plans. Après avoir prolongé Maxence Caqueret et Anthony Lopes, puis signé Alexandre Lacazette et Johann Lepenant, les Gones ont vu un nouvel investisseur débarquer, l'Américain John Textor. Le propriétaire de Botafogo devrait injecter près de 80 millions d'euros cet été sur le mercato, de quoi entrevoir pas mal de folies de la part du club rhodanien, qui souhaite à tout prix tirer un trait sur sa saison ratée en championnat. Mais les ambitions lyonnaises ne s'arrêtent pas là, puisque Jean-Michel Aulas serait sur le point de boucler un précieux accord.

Dans l'optique de dénicher de jeunes talents prometteurs, l' OL va signer un partenariat ce vendredi avec le club de Lyon - La Duchère, pensionnaire de National 2. Véritable pépinière de la région rhodanienne, le club présidé par Jean-Christophe Vincent permettra aux Gones d’étendre leur réseau notamment en matière de recrutement. Pour rappel, l’équipe jeune de Lyon - La Duchère s’était hissée cette saison jusqu’en quarts de finale de la coupe Gambardella. D’après Le Progrès, un autre club était censé rejoindre la grande famille OL, le GOAL FC, mais les discussions seraient à ce jour au point mort pour un partenariat.

OL Mercato : Aulas souhaite renouer avec l’identité lyonnaise

Face aux différents échecs mercato de la saison dernière (Shaqiri, Boateng, Da Silva), Jean-Michel Aulas et son équipe ont décidé de revoir leurs plans d’attaque pour les prochaines saisons. En pleine traversée du désert sur le plan sportif, l’Olympique Lyonnais veut retrouver son lustre d’antan, qui avait fait sa force, le centre de formation.

À l’image de joueurs comme Karim Benzema, Samuel Umtiti, Corentin Tolisso ou encore Alexandre Lacazette, les Gones veulent s’entourer de jeunes formés dans la région lyonnaise. « On va revenir à l'ADN du club. On y travaille depuis plusieurs mois avec Vincent (Ponsot, directeur du football) et Bruno (Cheyrou, responsable du recrutement). La colonne vertébrale sera lyonnaise avec Antho (Lopes) dans les buts, (Castello) Lukeba en défense centrale, Maxence (Caqueret) au milieu et Alexandre (Lacazette) devant », annonçait Aulas en début de semaine lors de la présentation de John Textor.