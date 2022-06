OL Mercato : Barça, nouveau revirement sur la piste Umtiti

Publié par Ange A. le 26 juin 2022 à 00:35

OL Mercato : Un temps évoqué, le retour de Samuel Umtiti à Lyon ne serait plus d’actualité. Le défenseur pourrait rejoindre l’Italie.

OL Mercato : Pas de retour en vue pour Samuel Umtiti

L’Olympique Lyonnais a déjà signé quelques jolis sur le marché des transferts. Le plus retentissant est sans doute le retour d’Alexandre Lacazette à Lyon. L’attaquant de 30 ans était en fin de contrat à Arsenal. Après Lacazette, Jean-Michel Aulas envisage de rapatrier Corentin Tolisso. Le milieu de terrain formé à l’ OL est en fin de contrat au Bayern Munich. En galère au Barça depuis le sacre des Bleus en Coupe du monde, Samuel Umtiti était un temps annoncé sur le retour. Mais le club rhodanien ne serait plus emballé par l’idée de récupérer le défenseur âgé de 28 ans. Surtout que sa condition physique inquiète avec ses dernières blessures à répétition. Poussé vers la sortie au Barça, son nom avait été associé à Gérone. Président du club catalan, Pere Guardiola avait d’ailleurs ouvert la porte à l’ancien Baby-Gone. « Nous n’excluons pas qu’Umtiti signe à Gérone. Parlez à Quique Cárcel et Michel de ces choses », indiquait le dirigeant catalan.

Un départ en Italie pour Umtiti ?

Mais l’international tricolore pourrait découvrir un nouveau championnat. Selon les informations de L’Équipe, Samuel Umtiti ne serait pas intéressé par un challenge chez le promu catalan. Le défenseur tricolore serait ouvert à une nouvelle expérience étrangère. Le défenseur formé à l’Olympique Lyonnais serait courtisé par quelques formations de Serie A. Il privilégiera celle qui lui offrira de meilleures garanties sportives. L’objectif pour l’ancien Lyonnais étant de retrouver un temps de jeu considérable pour espérer un appel de Didier Deschamps en cette année de Coupe du monde.

Samuel Umtiti sort d’une nouvelle saison de galère au FC Barcelone. Le natif de Yaoundé n’a disputé qu’une seule rencontre (90 minutes) au terme de la saison écoulée. C’était le 12 décembre lors d’un match nul (2-2) contre Osasuna.