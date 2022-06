OL Mercato : Vers un revirement inattendu en attaque à Lyon

Publié par Ange A. le 20 juin 2022 à 07:35

OL Mercato : Annoncé sur le départ suite au retour d’Alexandre Lacazette, un attaquant pourrait finalement resté à l’Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Pas de gros départ en vue en attaque

L’Olympique Lyonnais a signé un premier coup sur le marché des transferts en bouclant l’arrivée d’Alexandre Lacazette. En fin de contrat à Arsenal, l’attaquant de 30 ans a effectué son retour à l’ OL en tant que joueur libre cet été. Son retour ouvrait la porte à quelques départs en attaque. Décevant depuis son transfert à Lyon, Tino Kadewere ne devrait pas être retenu en cas d’offre. Le Zimbabwéen serait sur les tablettes du Stade Bresois. Outre Kadewere, Moussa Dembélé est annoncé sur le départ. L’avant-centre de 25 ans a terminé la saison en tant que meilleur buteur des Gones. Il a inscrit 22 buts et délivré 5 passes décisives en 36 matchs sur la campagne écoulée. Mais selon L’Équipe, le natif de Pontoise ne devrait pas quitter la capitale des Gaules cet été.

Une prolongation en vue pour Dembélé ?

D’après le quotidien sportif, Peter Bosz s’est réjoui du retour en forme de son numéro 9. Le technicien néerlandais souhaiterait disposer à la fois d’Alexandre Lacazette et de Moussa Dembélé pour la campagne à venir. L’attaquant passé par le Celtic Glasgow serait d’ailleurs séduit par l’idée d’évoluer aux côtés de l’ancien Gunner. À tel point qu’une prolongation du contrat de Dembélé à l’Olympique Lyonnais est désormais envisagée. Son bail expire dans un an. Raison pour laquelle un départ cet été avait longtemps été évoqué pour ne pas le laisser partir libre dans un an.

Quelques formations à l’étranger s’intéresseraient d’ailleurs déjà à Moussa Dembélé. Des intérêts de clubs de Premier League comme Arsenal ou encore Manchester United ont été évoqués. Mais le natif de Pontoise semble désormais proche de rempiler que de prendre la porte. Une bonne nouvelle pour les supporters lyonnais qui attendant aussi la prolongation du contrat de Rayan Cherki.