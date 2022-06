LOSC Mercato : Le successeur de Sanches déniché en Ligue 2

Publié par Ange A. le 27 juin 2022 à 04:00

LOSC Mercato : Le Lille OSC pourrait s’offrir un crack de Ligue 2 pour compenser le futur transfert de Renato Sanches annoncé au PSG.

LOSC Mercato : Renato Sanches vers la sortie à Lille

Le Lille OSC va boucler quelques grosses ventes cet été après sa saison décevante. Champion de France lors de l’exercice précédent, le LOSC a terminé 10e de Ligue 1 cette année. Jocelyn Gourvennec a déjà été remercié. Le Portugais Paulo Fonseca, libre de tout contrat depuis son départ de la Roma, est annoncé comme son successeur. En quête de liquidités pour se renforcer, le club nordiste entend réaliser quelques ventes. Un transfert de Sven Botman vers Newcastle devrait au moins rapporter 40 millions d’euros à Lille. Le club nordiste pourrait également empocher un joli chèque grâce à Renato Sanches. Le milieu portugais pourrait retrouver Christophe Galtier et Luis Campos au Paris Saint-Germain. La direction lilloise lorgnerait du côté de la Ligue 2 pour le successeur de Sanches.

Un crack de Ligue 2 proche de Lille

Comme le rapporte Ouest France, le Lille OSC s’intéresse au profil de Jessy Deminguet. Il ne reste plus qu’un an de contrat au capitaine du Stade Malherbe de Caen. Lequel sort d’une saison satisfaisante avec son club formateur. Le milieu âgé de 24 ans a inscrit six buts et délivré neuf passes décisives en 34 matchs de championnat disputés. Au vu de ses prouesses, le milieu caennais intéresse d’autres clubs de l’élite. Le Toulouse FC se serait déjà fait recalé par Caen comme le souligne la source. Une tendance confirmée ces dernières heures par l’entraîneur Stéphane Moulin.

« Jessy est en instance de départ et je comprends sa décision de vouloir jouer au niveau supérieur. Mais pour ça, il faut que toutes les conditions soient réunies. Il faut que chaque partie soit satisfaite. À l’heure où on se parle, ce n’est pas le cas », assurait l’entraîneur caennais. Toulouse recalé, le RC Strasbourg serait aussi en lice pour recruter Jessy Deminguet. Mais comme le note le journal régional, « Lille garderait l’avantage dans ce dossier ». « Dans l’entourage du joueur, on pense que les choses devraient s’accélérer dans les prochains jours », précise la publication en ligne.