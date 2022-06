PSG Mercato : 76M€, une grosse pointure arrive en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 27 juin 2022 à 12:11

PSG Mercato : À la recherche d’un renfort pour la charnière centrale du Paris SG, Luis Campos touche au but avec un joueur de classe mondiale.

PSG Mercato : Luis Campos tient sa première grosse signature

Milan Skriniar devrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Les dirigeants parisiens et leurs homologues de l’Inter Milan se seraient finalement mis d’accord sur les termes d’un transfert. D’après les informations du média spécialisé Paris Fans, l’opération serait « sur la bonne voie et il serait plutôt surprenant qu’il n’aboutisse pas. L’accord entre les deux clubs avance bien et se dessine sur un montant total de 76 millions d’euros ».

Le portail sportif explique notamment que le transfert aurait été négocié pour un montant de 61 millions d’euros fixe et 15 millions d’euros supplémentaires en bonus sur deux saisons. L’international slovaque empocherait ainsi 3 millions d’euros pour le titre de champion de Ligue 1 et 2 millions pour un sacre en Ligue des Champions. Le joueur de 27 ans toucherait également 10 millions d’euros liés aux matches joués.

S’il arrive au Paris SG, Milan Skriniar recevrait encore 5 millions d’euros s’il parvient à disputer 25 rencontres en Ligue 1 et Ligue des Champions cumulées lors de la première saison, et il en serait de même pour la seconde saison. Fraîchement intronisé en qualité de conseiller football, Luis Campos serait en passe d’annoncer officiellement sa première grosse signature pour le compte du PSG. Le principal concerné s’étant déjà mis d’accord contractuellement avec le club de la capitale.

PSG Mercato : Milan Skriniar va signer 5 ans avec le Paris SG

À un an de la fin de son contrat avec l’Inter Milan, Milan Skriniar va s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Convaincu par son ancien coéquipier Achraf Hakimi, le défenseur central des Nerazzurri a dit « oui » à Luis Campos pour parapher un bail de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, en faveur des Rouge et Bleu.

Alors que le club italien lui offrait une prolongation avec un salaire de 5 millions d’euros par saison, l’ancien défenseur de la Sampdoria de Gênes va percevoir 7,5 millions d'euros annuels, plus divers bonus, sous le maillot parisien. Selon La Gazzetta dello Sport, le PSG a proposé 60 millions d’euros plus Julian Draxler, mais l’Inter Milan a refusé cette proposition. Une délégation parisienne est actuellement à Milan pour finaliser l’opération et une officialisation pourrait intervenir au cours de la semaine.