OGC Nice Mercato : Une grosse signature imminente au Gym

Publié par ALEXIS le 27 juin 2022 à 14:28

OGC Nice Mercato : Lucien Favre est de retour au Gym. Il a dirigé l’entraînement, ce lundi, en attendant sa présentation officielle prévue à 16h.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre a dirigé l'entraînement du Gym

En attendant le départ officiel de Christophe Galtier au PSG, l' OGC Nice a bel et bien nommé Lucien Favre au poste d’entraîneur. Cela a été confirmé, ce lundi, par la présence effective de ce dernier à l’entrainement, lors de la reprise des Aiglons. « Si son arrivée sur le banc du Gym n'est pas encore officialisée, car le départ de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain ne l'est pas non plus, Lucien Favre a dirigé la séance de Nice ce lundi matin », a constaté L’Équipe.

Le quotidien sportif donne même des détails sur les tâches assurées par le technicien suisse « en toute discrétion. Sa reprise ne se limite pas à une prise de contact en coulisses avec ses nouveaux joueurs. Lucien Favre était sur le terrain, avec un staff qui comprend Frédéric Gioria, déjà son adjoint lors de son premier passage à Nice de 2016 à 2018, et Nicolas Dehon, entraineur des gardiens azuréens depuis 2020 », a indiqué la source.

OGC Nice Mercato : Présentation officielle de Favre ce lundi à 16 h

L’équipe de l’OGC Nice n’est évidemment pas encore au complet. Le retour des internationaux est prévu la semaine prochaine. Mais le successeur de Christophe Galtier s’est entretenu avec des cadres, notamment Dante (capitaine), Jean-Clair Todibo, Morgan Schneiderlin et Andy Delort, à en croire le média sportif. Aux dernières nouvelles, Lucien Favre sera présenté officiellement en conférence de presse, à 16 h ce lundi. Pour rappel, le coach de 64 ans avait dirigé l’ OGC Nice de mai 2016 à juin 2018, soit pour deux saisons. Il avait réussi à qualifier le club azuréen pour la Ligue des Champions, grâce à une troisième place à l’issue de la saison 2016-2017 et avait été élu meilleur entraîneur de Ligue 1.