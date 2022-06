PSG Mercato : Galtier, officialisation imminente à l’OGC Nice !

Publié par JEAN-LUC D le 27 juin 2022 à 10:11

PSG Mercato : L’OGC Nice fait sa rentrée ce lundi et s’apprête à faire une annonce sur la situation de son coach Christophe Galtier pressenti au Paris SG.

PSG Mercato : Christophe Galtier mis à l’écart à l’OGC Nice

Christophe Galtier ne sera pas à l’Allianz Riviera ce lundi pour superviser la reprise de l'entraînement avec les joueurs de l'OGC Nice. Dans l’attente de sa nomination officielle au Paris Saint-Germain en remplacement de Mauricio Pochettino, l’entraîneur de 55 ans a été mis à l’écart par la direction des Aiglons et son président Jean-Pierre Rivère. Le journaliste William Humberset du quotidien régional Nice-Matin confirme que tout est bouclé pour le transfert de l'ancien coach de Lille OSC, qui n’attend plus que l’annonce officielle du Paris Saint-Germain. « C’est certain Christophe Galtier ne sera pas là à la reprise, il s’engagera avec le Paris Saint-Germain », a expliqué William Humberset dimanche soir sur RMC Sport, avant de dévoiler l’identité du futur coach de l’OGCN.

PSG Mercato : Lucien Favre de retour à l'OGC Nice

Nice-Matin assure ce matin qu’au moment de faire leur retour à l’entraînement, le capitaine Dante et ses coéquipiers ne retrouveront pas leur coach Christophe Galtier à l’Allianz Riviera, mais bien un autre entraîneur dont l’officialisation ne devrait plus tarder. Le média francilien explique en effet que Galtier devrait être remplacé par Lucien Favre qui avait quitté la Côte d’Azur il y a quatre ans. Le technicien suisse ne va pas assurer l’entraînement du jour, mais il sera présenté aux joueurs ce lundi, indique le journal régional.

« Lucien Favre est attendu demain au centre d'entraînement pour rencontrer ses joueurs », annonce William Humberset. Alors que le PSG tarde à trouver un accord avec Mauricio Pochettino sur les termes de son licenciement, l’OGC Nice pourrait bien annoncer la fin de sa collaboration avec Christophe Galtier. Affaire à suivre...