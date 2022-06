Barça Mercato : Barcelone prend une énorme décision pour Di Maria !

Publié par Timothée Jean le 27 juin 2022 à 15:41

Barça Mercato : En concurrence avec la Juventus sur le dossier, le FC Barcelone aurait finalement décidé de tourner le dos à Angel Di Maria.

Barça Mercato : Le FC Barcelone pas intéressé par Angel Di Maria

Angel Di Maria (34 ans) sera sans doute l’un des dossiers chauds du mercato estival. L’international argentin est libre de tout contrat cet été suite à son départ du Paris Saint-Germain. Sa situation contractuelle a rapidement mis en alerte bon nombre de cadors européens, en quête de renforts offensifs expérimentés. Si la Juventus Turin, spécialiste des recrues à zéro euro, s’est positionnée pour s’attacher les services de l’attaquant argentin, le FC Barcelone était également cité parmi les principaux prétendants. Mais les chances de voir Angel Di Maria rejoindre le Barça deviennent de plus en plus minces.

Selon les informations divulguées par le journaliste Gerard Romero, la direction du club catalan ne serait pas du tout intéressée par le profil de l’ancien joueur de Manchester United. De plus, Xavi préférait se concentrer sur l’arrivée d’autres attaquants. Enclin à un départ du Bayern Munich, Robert Lewandowski se rapproche du FC Barcelone. Les dirigeants travailleraient aussi en coulisse pour attirer Raphinha de Leeds. Les négociations entamées pour ces deux transferts avanceraient dans le bon sens, tandis qu'Angel Di Maria devrait prendre une autre destination.

Barça Mercato : Angel Di Maria en route pour la Juventus

En effet, si ce dossier n’avançait plus depuis un bon moment, la situation s’est finalement décantée en faveur des Bianconeri. D’après La Gazzetta dello Sport, les négociations entre les deux parties se sont accélérées ces derniers jours et un accord a été conclu pour l’arrivée de Di Maria. Il ne manquerait plus qu'à regler les détails administratifs pour que l'attaquant argentin devienne officiellement un joueur de la Juve. Le retrait du Barça explique donc mieux cette tendance. Sauf un retournement de dernière minute, Angel Di Maria devrait poursuivre sa carrière à Turin, après sept années passées au PSG.