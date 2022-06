OM Mercato : C'est confirmé pour Steve Mandanda au Stade Rennais

Publié par Timothée Jean le 28 juin 2022 à 15:36

OM Mercato : Pour ceux qui en doutaient, la direction du Stade Rennais a confirmé l’existence des négociations pour Steve Mandanda.

OM Mercato : Florian Maurice confirme la piste Mandanda

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024, Steve Mandanda sait qu’il devra batailler pour retrouver un statut de titulaire dans les cages phocéennes. À 37 ans, le portier tricolore a subi une relégation brutale sur le banc de touche au profit de Pau Lopez. Un traitement devenu difficile à supporter, au point où Steve Mandanda songerait sérieusement à mettre les voiles. Il attendrait de rencontrer son entraîneur Jorge Sampaoli pour être fixé sur son sort. Ensuite, il décidera de rester ou de quitter l' OM. Et en cas de départ, ce ne sont pas les prétendants qui manqueraient pour l’accueillir.

Outre l’OGC Nice, le Stade Rennais s’est rapidement positionné sur le dossier. Il y a quelques jours, la presse locale expliquait que le club breton aurait récemment rencontré le clan Mandanda en vue d’un éventuel transfert. Et si certains en doutaient, le directeur technique du SRFC, Florian Maurice, a lui-même confirmé son intérêt pour le portier de l’ OM. Toutefois, le champion du monde 2018 n'est pas le seul gardien convoité par le Stade Rennais.

OM Mercato : D’autres gardiens de but suivis par le Stade Rennais

En plus de Steve Mandanda, les décideurs du Stade Rennais s’activent également sur les pistes menant à Fernando Muslera (Galatasaray, 36 ans) et Yann Sommer (Mönchengladbach, 33 ans). « Ils ont l’expérience internationale qui nous ferait, je pense, énormément de bien. Je peux dire que pour les trois, j’ai pu avoir un échange avec leurs intermédiaires », a confirmé Florian Maurice, directeur technique du SRFC. La direction du Stade Rennais scrute donc le marché des gardiens de but, avec un profil type bien défini. Les Rennais souhaitent attirer un portier expérimenté pour remplacer Alfred Gomis. Reste à savoir qui sera l’heureux élu.