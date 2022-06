FC Nantes Mercato : L'OGC Nice proche d'un coup superbe au FCN

Publié par ALEXIS le 29 juin 2022 à 20:05

FC Nantes Mercato : L’OGC Nice serait tout proche de s’offrir un attaquant du FCN, mis officiellement sur le marché des transferts.

FC Nantes Mercato : Moses Simon déjà d'accord avec l'OGC Nice

Le FC Nantes a confirmé, ce mercredi, que Moses Simon dispose d’un bon de sortie lors du mercato estival. La direction du club, vainqueur de la Coupe de France a cependant précisé qu’elle attend des propositions intéressantes pour le FCN et le joueur. Et si l’on en croit les informations de RMC Sport, l’OGC Nice est en passe de recruter l’attaquant des Canaris. La source assure que le joueur est déjà tombé d’accord avec le Gym. Il en reste donc plus qu’une entente entre les deux clubs pour boucler le transfert de l’international nigérian (53 sélections, 7 buts). D’après la source, Leeds United (Premier League) est aussi sur les rangs pour s’attacher les services du N°27 du FC Nantes.

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré valide le profil de Milik

Après les départs de deux avants-centres : Randal Kolo Muani et Kalifa Coulibaly, et le possible transfert de Moses Simon (ailier gauche), le FC Nantes songe à Arkadiusz Milik pour se renforcer offensivement. L’intérêt des Canaris, confirmé par le président Waldemar Kita sur RMC Sport il y a quelques semaines, tient toujours. De plus, Antoine Kombouaré apprécie son profil. « Le profil pour moi c’est l’efficacité. À partir de là, les qualités sont différentes, mais si au final Milik est chez nous, je le dis bien avec un grand si, et qu’il nous marque 20 buts on oubliera Randal Kolo Muani », a confié le technicien kanak en conférence de presse, ce mercredi, lors de la reprise des entraînements à la Jonelière.

« L’objectif, c’est surtout d’avoir un joueur efficace et que l’on gagne des matchs », a expliqué le coach du FC Nantes. Pour rappel, Arkadiusz Milik (28 ans) a inscrit 20 buts et délivré 2 passes décisives en 37 matchs disputés avec l’Olympique de Marseille la saison dernière.