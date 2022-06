ASSE Mercato : L'AS Saint-Étienne officialise un accord important

Publié par Thomas le 29 juin 2022 à 18:05

ASSE Mercato : Quelques heures après la présentation de Laurent Batlles, l'AS Saint-Étienne a officialisé un partenariat d'envergure.

Tout s’agite du côté de l’AS Saint-Étienne, qui a présenté officiellement ce mercredi le nouvel entraîneur, Laurent Batlles, à la presse. L’occasion pour le président exécutif, Jean-François Soucasse, d’exposer le nouveau projet stéphanois. Durant son interlocution, le dirigeant ligérien a évoqué plusieurs bonnes nouvelles qui devraient être annoncées sous peu à l’ ASSE. « Les partenaires nous suivent. Tous les partenaires majeurs seront avec nous. D'autres bonnes nouvelles vont être annoncées dans les prochaines heures », a lancé Soucasse, laissant alors planer le doute sur l’identité de ces nouvelles. Alors que plusieurs supporters espéraient un rapport avec la vente de l’AS Saint-Étienne, il n’en serait finalement rien.

Ce mercredi après-midi quelques heures après la conférence de presse, l’ ASSE a officialisé son partenariat avec Smart Good Things, qui devient pour 3 ans le partenaire majoritaire du club ligérien. La marque de boisson n’est autre que la propriété de Serge Bueno, un temps intéressé par le rachat de l’AS Saint-Étienne. L’homme d’affaires, grand fan des Verts, gravite depuis plusieurs années maintenant autour de Sainté, que ce soit dans le projet de rachat cette saison, ou simplement en tant que partenaire du club. Une nouvelle qui devrait faire grincer des dents les supporters stéphanois, qui commencent à perdre patience concernant le rachat de leur club de cœur.

Vente ASSE : Les fans fixés ce jeudi pour David Blitzer

Annoncé proche du rachat de l’AS Saint-Étienne, l’Américain David Blitzer laisse toujours planer le doute quant à sa décision finale. Si tout semblait réglé entre les deux parties, l’investisseur aurait finalement été refroidi par les récentes décisions de la LFP (suspension de 6 points et huis-clos) mais aussi par les relations entretenues avec le duo présidentiel Caïazzo-Romeyer. D’après L’Équipe, le choix de Blitzer devrait être connu ce jeudi 30 juin.

« La vente du club pourrait également se terminer jeudi. Il s'agit de la date limite convenue entre Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, co-actionnaires majoritaires de l' ASSE, et David Blitzer (52 ans), dernier candidat connu à la reprise des Verts, pour boucler l'affaire », annonce le journal. D’après la source toujours, en cas d’échec de la vente du club, Roland Romeyer songerait à déménager et renforcer sa protection, craignant les vives représailles des supporters.