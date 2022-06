Stade Brestois Mercato : Une recrue défensive débarque au SB29 !

Publié par Nicolas le 30 juin 2022 à 11:55

Stade Brestois Mercato : Après Perreira-Lage arrivé d'Angers SCO, le SB29 a bouclé ce jeudi une nouvelle arrivée en défense.

Stade Brestois Mercato : Noah Fadiga, nouvelle recrue en défense pour les Bretons

Le stade Brestois tient sa deuxième recrue. Selon le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, le défenseur Noah Fadiga, qui n’est autre que le fils de l’ancien joueur de l’AJ Auxerre, Kalilou Fadiga, a signé un contrat de 4 ans avec le club du Finistère. Il joue au poste d’arrière droit et arrive du club néerlandais de l’Heracles Almelo, club néerlandais qui a terminé 16e de l’Eredivisie la saison dernière. Il avait encore un an de contrat avec la formation batave. Le natif de Bruges a inscrit un but la saison dernière mais n’a pas délivré de passe décisive.

Le profil de joueur ambidextre de Noah Fadiga devrait apporter un vrai plus à l’effectif du Stade Brestois, qui vient de perdre à ce poste Julien Faussurier en fin de contrat, et Ronaël Pierre-Gabriel, en fin de prêt et qui doit retourner dans son club de Mayence.

Stade Brestois Mercato : Une autre recrue en attente d’officialisation

Un autre défenseur est en passe de débarquer chez les Bretons. En effet, Dan Banzuzi devrait s’engager dans les prochains jours en provenance du Stade Rennais. Il se trouvait en contrat stagiaire avec le club Rouge et Noir, mais il n’a pas reçu de proposition de contrat professionnel. Il arrivera donc libre, ce qui représente une belle opportunité pour le Stade Brestois, qui n’est que le 18e budget de Ligue 1. Toutefois, il devrait d’abord renforcer l’équipe réserve de Brest avant d’intégrer l’équipe première.

D’autres mouvements sont à prévoir du côté de la Team Pirate. Paul Lasne a déjà annoncé son départ du club. Lucien Agoumé et Martin Satriano, prêtés par l’ Inter Milan la saison dernière sont repartis dans le club italien. Du côté des arrivées, Youcef Belaïli, qui était arrivé en prêt dans le Finistère lors du mercato hivernal, devrait bientôt prolonger son contrat avec le Stade Brestois.