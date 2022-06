FC Lorient Mercato : Un joueur courtisé au FCL reçoit une offre

Publié par ALEXIS le 30 juin 2022 à 12:20

FC Lorient Mercato : Auteur d’une bonne saison sur le plan individuel, Enzo Le Fée suscite des intérêts. Mais le FCL ne souhaite pas le laisser partir.

FC Lorient Mercato : Une offre de prolongation transmise à Enzo Le Fée

Comme Armand Laurienté, Terem Moffi ou encore Vincent Le Goff, Enzo Le Fée fait partie des joueurs du FC Lorient qui ont été réguliers la saison dernière. C’est donc logiquement qu’il a attiré l’attention des recruteurs. Comme l’a révélé L’Équipe début juin, deux clubs de Bundesliga sont intéressés par les services du milieu offensif du FCL. Il a convaincu les clubs allemands sur son talent et son potentiel lors des derniers matchs de qualification à l'Euro 2023 des Espoirs. Enzo Le Fée avait réussi un doublé contre l’Arménie (4-1), le 6 juin dernier.

Face à l'envie des clubs étrangers de recruter la pépite de 22 ans, le FC Lorient a pris des dispositions. En effet, la direction du club du Morbihan a décidé de prolonger son contrat, courant jusqu’en juin 2024. Ainsi, une offre lui a été transmise selon les informations de Media Foot. « Enzo Le Fée vient de recevoir une offre de la part de ses dirigeants. Une proposition qui lui permet de prolonger son contrat et de poursuivre l’aventure en Bretagne », a informé la source, tout en indiquant que « les conditions de cette offre n’ont pas filtré, mais elles sont désormais entre les mains du joueur et de ses représentants ».

FC Lorient Mercato : Le N°10 du FCL veut partir

Pour l’heure, le N°10 lorientais est dans une phase de réflexion sur son avenir. Néanmoins, une offre intéressante et un bon projet de la part d’un club qui le courtise pourraient le pousser à prendre rapidement une décision. D'après les indiscrétions du média « Enzo Le Fée serait plus enclin à quitter le FC Lorient qu’à rester ». À noter que le natif de Lorient a disputé 35 matches en Ligue 1, pour 2 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées, la saison dernière.