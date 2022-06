LOSC Mercato : Zedadka signe, le transfert d'un cadre est imminent

Publié par ALEXIS le 01 juillet 2022 à 00:34

LOSC Mercato : Ayant engagé Akim Zedadka, ce jeudi, Lille OSC accélère le transfert de Zeki Celik à l’AS Rome. Sa signature en Italie est imminente.

LOSC Mercato : L'offre de l'AS Rome pour Zeki Celik, acceptée

En prévision du départ de Zeki Celik du LOSC cet été, le club de Ligue 1 lui cherchait un successeur. Les Lillois a ainsi jeté leur dévolu sur Akim Zedadka, libre de tout engagement à l’issue de son contrat à Clermont Foot. Après plusieurs jours de négociations, le club nordiste est tombé d’accord avec le défenseur. Ce jeudi 30 juin, la signature de ce dernier a été officialisée par Lille OSC. L’international algérien (1 sélection) s’est engagé avec les Dogues pour trois saisons, jusqu’en juin 2025.

Maintenant que le transfert de l’arrière latéral droit est bouclé, le LOSC a décidé d’accélérer le départ de Zeki Çelik. Ainsi, la dernière offre en date transmise par l’AS Rome, et qui était en attente depuis quelques jours, a finalement été acceptée par la direction de Lille, selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio. Elle serait d’un montant de 7 M€, assortie d'un pourcentage sur la future vente de l’international turc (32 sélections, 2 buts), de l’ordre de 15 %.

Le joli coup de Lille OSC

Le défenseur de 25 ans devrait donc s’engager avec La Louve, vainqueur de l’Europa Conference League 2022 et qualifiée directement pour la phase de poule de la Ligue Europa la saison prochaine. Recruté à Istanbulspor (D2 Turquie) en juillet 2018 pour 2,5 M€, Zeki Çelik a maintenu sa cote en hausse (elle est estimée à 18 M€), grâce à ses performances et sa régularité avec le club champion de France 2021, ces quatre dernières saisons. Notons que son contrat au LOSC se termine en juin 2023 et il serait libre de signer avec le club de son choix, dès le mercato hivernal en janvier prochain. Le LOSC réussit donc un joli coup sur ce transfert.