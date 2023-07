Courtisé par un grand club de Bundesliga, Franck Honorat va bien s'y engager. Un accord aurait été trouvé avec le Stade Brestois pour son transfert.

La plus grosse vente de l'été à venir pour le Stade Brestois ? Après une bonne saison sous les couleurs du club breton (6 buts et 5 passes décisives), Franck Honorat ne dit pas non à un départ. L'attaquant français, âgé de 26 ans, pourrait découvrir un nouveau challenge en Bundesliga. En effet, depuis plusieurs semaines, le Borussia Mönchengladbach lui fait les yeux doux. On parle ici d'une écurie prestigieuse, qui a atteint les huitièmes de finale de Ligue des Champions en 2021.

L'équipe allemande tente de faire valoir ses arguments pour le convaincre de signer. Ce dimanche, les efforts sont en train de payer. Selon les informations récoltées par Foot Mercato, un accord aurait été trouvé avec le Stade Brestois pour un transfert à 10 millions d'euros. Le club de Ligue 1 aurait également négocié un pourcentage à la revente de 15%.

Franck Honorat, plus gros achat de Brest... et 4ème plus grosse vente

Arrivé en juillet 2020 au SB29, Franck Honorat avait été acheté 5 millions d'euros à Saint-Étienne. Une somme qui constitue toujours le plus gros achat de l'équipe bretonne. Brest avait également dépensé ce montant pour s'attacher les services de Steve Mounié en septembre 2020. Cette fois, Honorat va encore marquer l'histoire du club, mais dans un autre sens.

S'il est bien vendu 10 millions d'euros au Borussia M'Gladbach, le buteur français sera le quatrième joueur le mieux vendu par le Stade Brestois. Il se retrouvera juste derrière Ibrahima Diallo (15 millions d'euros, Southampton), Romain Faivre (15 millions d'euros, Lyon) et Romain Perraud (13 millions d'euros, Southampton). Du côté du SB29, on attend la confirmation du transfert. En récupérant ce montant, le club va pouvoir accélérer sur plusieurs pistes pour se renforcer. Les noms de Rassoul Ndiaye (Sochaux) et Akim Zedadka (LOSC) ont été récemment évoqués dans la presse.