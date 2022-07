LOSC Mercato : SRFC, Lille signe un gros coup au milieu de terrain !

Publié par Nicolas le 01 juillet 2022 à 13:05

LOSC Mercato : La nouvelle vient d'être officialisée, Lille vient d'engager un milieu de terrain d'expérience en provenance du Stade Rennais.

LOSC Mercato : Jonas Martin débarque à Lille !

Après avoir officialisé la venue de Paulo Fonseca en début de semaine, le LOSC accélère dans sa quête de recrues pour la saison 2022-2023. Ainsi, le milieu de terrain Jonas Martin, qui évoluait jusqu'à présent au Stade Rennais, s'est engagé jusqu'en juin 2024. Son profil de milieu polyvalent mais qui joue principalement box to box va faire du bien à l'entrejeu lillois. Il vient renforcer un secteur qui va perdre dans les prochains jours le portugais Renato Sanches. Sa grande expérience sera évidemment un atout précieux pour le LOSC.

Joueur cadre de l'effectif de Bruno Genesio la saison passée au SRFC, Jonas Martin n'avait pas été prolongé par ses dirigeants à l'issue de son contrat. Passé par les rangs du Montpellier HSC et du RC Strasbourg en Ligue 1, le natif de Besançon va connaître la saison prochaine le 6e club de sa carrière.

LOSC Mercato : Les premières réactions de Jonas Martin et du président Olivier Létang

Jonas Martin a fait part de son bonheur de rejoindre les Dogues : « Je suis très heureux de rejoindre ce grand club. Je ressens beaucoup de fierté. C’était un objectif pour moi de trouver un tel projet. Le LOSC est un grand club français, avec beaucoup d’ambition, un bel effectif, un grand stade, de beaux supporters. Il y a tout pour réaliser une grande saison. Quand j’ai su que le LOSC voulait me faire signer, je n’ai pas hésité. Maintenant, je n’ai qu’une seule chose à dire : place au travail. Je pense qu’en travaillant fort, on peut accomplir de belles choses ».

Le président du club Olivier Létang a fait l'éloge de sa nouvelle recrue : « Le profil complet et polyvalent, les valeurs et la mentalité de Jonas aussi, s’inscrivent parfaitement dans ce que nous recherchions pour venir renforcer notre milieu de terrain en vue de la saison prochaine. Nous sommes ravis de l’accueillir au LOSC, un club dans lequel, j’en suis sûr, il s’épanouira pleinement et auquel il apportera ses qualités humaines et sportives. Il aura assurément un rôle à jouer en apportant sa grande expérience de notre championnat à ses partenaires, notamment les plus jeunes ».