PSG Mercato : Après Vitinha, un autre crack débarque à Paris !

30 juin 2022

PSG Mercato : Alors que Vitinha a passé sa visite médicale ce jeudi, un autre crack serait actuellement dans la capitale en vue d’un accord avec le Paris SG.

PSG Mercato : Renato Sanches a quitté l’Algarve pour se rendre à Paris

Après Vitinha, un autre crack portugais pourrait venir grossir la petite communauté portugaise au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. Alors que RMC Sport annonçait il y a que quelques jours que Renato Sanches a finalement pris la résolution de snober l’AC Milan pour rejoindre les rangs du Paris SG, Foot Mercato assure ce jeudi que le milieu de terrain de Lille OSC a mis un terme à ses vacances dans le sud du Portugal pour venir à Paris afin de donner un coup d’accélérateur dans son transfert chez les Rouge et Bleu.

« Info: Renato Sanches a quitté l'Algarve, son lieu de vacances, pour se rendre à Paris. Rencontre prévue avec les dirigeants parisiens. Discussions toujours en cours entre les parties pour sceller un accord TOTAL », explique le journaliste Loïc Tanzi de la radio métropolitaine. À un an de la fin de son contrat et refusant de prolonger avec le LOSC, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich se rapprocherait même d’un accord contractuel avec le Champion de France. En attendant une entente encore loin entre les deux clubs.

PSG Mercato : Importante mise au point du LOSC sur Renato Sanches

Alors que les rumeurs évoquent une présence de Renato Sanches dans la capitale française pour parler de son transfert avec le Paris Saint-Germain, le LOSC ne semble pas du tout informé de ces tractations entre son joueur de 24 ans et les dirigeants parisiens. Présent en conférence de presse ce jeudi, pour la présentation du nouveau coach des Dogues Paulo Fonseca, Olivier Letang s’est exprimé sur l’éventuel transfert de Sanches au PSG. Et le président du club lillois a mis la pression à Luis Campos afin que le contact soit rapidement noué entre les deux clubs concernant ce dossier.

« J’ai vu les nombreuses rumeurs de ces derniers jours. Cependant, je peux vous assurer que nous n’avons aucun contact avec le PSG pour le transfert de Renato Sanches. Le PSG n’a transmis aucune offre, mais un autre gros club européen est intéressé et a proposé un montant », a déclaré l’ancien directeur sportif du club parisien. Luis Campos et les décideurs parisiens sont donc prévenus. Mardi, le quotidien Le Parisien avait révélé que le Champion de France ne comptait pas investir plus de 10 millions d’euros dans cette affaire puisque le Golden Boy 2016 ne disposait plus que de douze mois de contrat.

