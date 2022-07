AS Monaco Mercato : L'ASM s'intéresse à une star italienne !

Publié par Antony le 01 juillet 2022 à 20:40

AS Monaco Mercato : Le club italien se sépare d'Andrea Belotti qui n'a pas souhaité prolongé son contrat après 7 ans de bons et loyaux services.

AS Monaco Mercato : La fin de l'aventure pour Belotti chez le Toro

Après 7 ans passés au club, Andrea Belotti a décidé de ne pas prolonger son contrat avec Torino. Le champion d'Europe avait rejoint le club en 2015 en provenance de Palerme et s'est imposé comme un véritable monument des Grenats. Auteur de 113 buts en 251 rencontres toutes compétitions confondues. La saison passée s'est avérée plus compliquée à cause de plusieurs blessures, il a tout de même disputé 22 matches et inscrit 8 buts. Il souhaite dès maintenant essayer une nouvelle expérience dans un autre club.

Dans leur communiqué, le club italien a déclaré aujourd'hui : « Cher Andréa, nous prenons acte de ta décision de te lancer dans une nouvelle epérience, nos routes se séparent à partir d'aujourd'hui. Nous avons vécu ensemble sept saisons, un lien particulièrement fort dans le football moderne, partageant toujours avec la même passion, les joies et les souffrances, les émotions et les décptions. »

AS Monaco Mercato : De nombreux clubs sont sur le coup

Andrea Belotti est parti librement de Torino ce qui lui laisse le choix de son futur club, et certains ont manifesté des intêrets concrets à son égard comme l’AS Monaco qui commence son mercato avec l'arrivée récente de Takumi Minamino. Le club de la principauté lui aurait fait parvenir, il y a quelques semaines, un contrat de 3 ans selon la Gazzetta dello Sport. D'autres clubs comme l’Atlético Madrid, le Milan AC ou encore l’AS Roma seraient aussi interessés pour recruter l'ancien capitaine de Torino.

L'intenational italien n'a encore rien dévoilé sur sa future destination et a promis au journal La Stampa que son choix allait « surprendre ». On peut s'attendre à un départ de l'Italie pour qu'il s'envole dans un autre championnat.