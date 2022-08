Stade de Reims Mercato : Un défenseur sur le point de quitter le SDR

Publié par Nicolas le 09 août 2022 à 12:05

Stade de Reims Mercato : Un temps annoncé du côté de Naples, un défenseur du SDR pourrait bientôt quitter le club champenois.

Stade de Reims Mercato : Wout Faes proche du Torino

Faisant partie des éléments ayant obtenu un bon de sortie, Wout Faes est toujours un joueur du Stade de Reims. Selon le quotidien belge Niewsblad, le Torino est passé à l'action. À la recherche d'un défenseur central, le club italien aurait proposé 12 millions d'euros pour Faes mais les dirigeants rémois ont refusé car ils attendent 15 millions d'euros pour laisser partir leur joueur.

En revanche, un accord contractuel existerait déjà entre le « Toro » et Wout Faes. Ainsi, on peut imaginer que le deuxième club de Turin va revenir à la charge avec une proposition supérieure à leur offre initiale. Jean-Pierre Caillot a promis de faciliter le départ de son défenseur central si une proposition satisfaisante arrive, et comme le précise le quotidien belge, cela faisait partie de l'accord convenu entre le joueur belge et le Stade de Reims lorsqu'il a signé durant l'été 2020. Dans le même temps, le président champenois sait que le Torino vient de recevoir un beau chèque grâce à la vente de leur défenseur central Gleison Bremer à la Juventus pour 40 millions d'euros. Ainsi Nieuwsblad affirme que Reims veut « toucher le jackpot » avec la vente de Faes.

Stade de Reims Mercato : Faes intéressé par le Torino

Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, aucune offre n'était parvenu sur le bureau du président Jean-Pierre Caillot jusqu'à maintenant, avant la proposition du Torino. Naples a un temps pensé à le recruter pour en faire le remplaçant de Kalidou Koulibaly mais les Partenopei se sont finalement tournés vers le Sud-Coréen Kim Min-jae.

Le Stade Rennais avait aussi pensé à lui pour remplacer Nayef Aguerd. Le défenseur de 24 ans est intéressé par le défi turinois. Bien qu'il ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison, le « Toro » est une équipe bien installée en Serie A depuis quelques années, et Wout Faes cherche une équipe dans laquelle il sera titulaire, avec en ligne de mire la Coupe du monde au Qatar. Arrivé en provenance du KV Ostende en 2020, Wout Faes est devenu un titulaire indiscutable dans la charnière du SDR. La saison dernière, il a disputé 37 matches de championnat et a inscrit 4 buts.