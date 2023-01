OGC Nice Mercato : Un défenseur du Gym pisté par l'Atalanta

Publié par Enzo Vidy le 19 janvier 2023 à 18:00

Alors que l'OGC Nice est actif dans le sens des départs durant ce mercato, un défenseur, visé par l'Atalanta, pourrait quitter le Gym.

Le mercato hivernal de l'OGC Nice est assez agité depuis le 1er janvier dernier. Si aucune arrivée n'est à signaler pour le moment, les départs sont de plus en plus nombreux dans l'effectif du Gym. Le 9 janvier dernier, Lucien Favre a été démis de ses fonctions par les dirigeants niçois à la suite d'une piteuse élimination en Coupe de France face à une équipe de National.

Derrière, l'OGC Nice a bouclé deux gros départs, à savoir le transfert de Mario Lemina en direction de Wolverhampton pour une somme avoisinant les 10 millions d'euros, et le départ de Lucas Da Cunha en direction de Côme, en Italie. Andy Delort, annoncé au FC Nantes, devrait lui aussi quitter les Aiglons, et est même parti au clash avec le Gym pour faire accélérer les choses. Avec ses différentes rentrées d'argent, l'OGC Nice veut boucler l'arrivée de Terem Moffi en provenance du FC Lorient, et vise également le défenseur portugais Raphaël Guerreiro. Mais d'après les dernières tendances, un nouveau départ pourrait avoir lieu dans les prochains jours à l'OGC Nice, et il concerne un jeune défenseur.

OGC Nice Mercato : Mattia Viti intéresse l'Atalanta Bergame

Si l'on en croit les informations révélées par le média italien, TMW, l'Atalanta Bergame serait grandement intéressée par le jeune Mattia Viti, défenseur de l'OGC Nice, arrivé l'été dernier contre un chèque de 13 millions d'euros. Peu utilisé durant la première partie de saison, le jeune joueur de 20 ans serait enclin à changer d'air, mais le média italien précise que le Gym demande 15 millions d'euros pour le laisser partir. L'Atalanta Bergame ne serait pas seul sur le coup puisque Torino est également à l'affut pour s'attacher les services du défenseur du Gym.