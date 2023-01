OM Mercato : Marseille menacé, Ivan Ilic tient une nouvelle offre

Publié par Timothée Jean le 23 janvier 2023 à 14:13

Alors que l’ OM est proche de finaliser la signature d’Ivan Ilic en provenance du Hellas Vérone, le Torino n’a pas encore dit son dernier mot.

Réputé pour dénicher de belles affaires, Pablo Longoria est à l’œuvre pour attirer de nouveaux renforts à l’ OM. Pour ce faire, le président marseillais a un terrain de chasse privilégié : la Serie A, où il possède un réseau développé. Cet hiver, il a bouclé la signature de Ruslan Malinovskyi en provenance d'Atalanta Bergame et d’autres talents du championnat devraient débarquer à Marseille dans les mois à venir. C’est notamment le cas d’Ivan Ilic.

Milieu défensif gaucher, très bon en phase de récupération et très agile techniquement, le profil de l’international serbe a attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Alors que la Lazio, Naples et le Torino souhaitaient le recruter, l’intrusion de l’ OM a changé la donne dans ce dossier. L’Olympique de Marseille a débarqué au dernier moment en proposant une offre de 15 millions d'euros, plus 2 à 3 millions supplémentaires en bonus, pour s’offrir Ivan Ilic. Une proposition suffisante pour rafler la mise dans ce dossier ?

OM Mercato : Le Torino fait une nouvelle offre pour Ivan Ilic

La presse italienne annonce en effet que l’ OM est sur le point de conclure un accord total pour s’offrir Ivan Ilic. Le milieu de terrain prometteur du Hellas Vérone serait aussi très enclin à l'idée de retrouver son ancien coach Igor Tudor à Marseille. Le joueur de 21 ans aurait même déjà son accord pour rejoindre l’ OM l’été prochain, à l’issue de la saison en cours. Les négociations semblent ainsi en très bonne voie entre les deux écuries. Sauf que rien n’est encore signé entre les différentes parties, ce qui ouvre la porte aux autres courtisant. Et ça, le Torino l’a bien compris.

Le journaliste italien assure en effet que le club de Turin ne lâche pas l’affaire pour Ivan Ilic. La source révèle que les dirigeants italiens ont récemment rencontré l'agent du joueur et auraient formulé une nouvelle offre pour le détourner de l’ OM. Cette nouvelle proposition du Torino reste cependant inférieure par rapport à celle de l'Olympique de Marseille, précise le confrère. Les dirigeants turinois devront ainsi revoir leur offre à la hausse s’ils souhaitent coiffer l’ OM au poteau pour Ivan Ilic. Par conséquent, la direction de l’ OM n’est pas l’abri d’un échec dans ce dossier. Ils devront accélérer les négociations en vue de conclure cette affaire au plus vite, de peur de voir la cible leur filet entre les doigts.