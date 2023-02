ESTAC Mercato : Troyes passe à côté d'un international sénégalais

Publié par Enzo Vidy le 16 février 2023 à 13:30

Assez discret lors du dernier mercato hivernal, l'ESTAC est passé à côté d'un international sénégalais évoluant en Serie A.

L'ESTAC n'a pas été l'équipe la plus entreprenante lors du mois de janvier. Hormis Jeff Reine-Adélaïde, arrivé en provenance de l' OL en prêt, et Alexis Tibidi, recruté à Stuttgart contre un chèque de 2,6 millions d'euros, les dirigeants troyens ont estimé que l'effectif était assez fourni pour se maintenir.

Pourtant, les derniers résultats de l'ESTAC sont plus qu'inquiétants. Sur les six derniers matchs de championnat, les joueurs de Patrick Kisnorbo se sont inclinés à cinq reprises, avec pas moins de 20 buts encaissés. Au classement, les Troyens possède toujours un petit point d'avance sur le premier relégable, mais les prestations ne sont pas rassurantes, et la fin de saison pourrait s'annnoncer très délicate.

Un ou deux renforts de plus dans l'effectif n'aurait donc certainement pas été de trop. D'ailleurs, les dirigeants ont tenté d'attirer un international sénégais durant le mercato hivernal, mais ont essuyé le refus du Torino.

ESTAC Mercato : Troyes voulait s'attacher les services de Demba Seck

D'après les informations communiuées par L'Équipe, l'ESTAC a essayé de négocier avec le Torino pour obtenir le prêt de l'ailier sénégalais, Demba Seck. Mais les représentants du club italien n'ont rien voulu savoir, et ont directement repoussé les avances troyennes. Avec le club du Scudetto, Demba Seck n'est pas souvent titulaire, mais est régulièrement appelé par son entraîneur.

Le quotidien sportif indique que le joueur avait fait l'unanimité en interne, et que son profil correspondait parfaitement à ce que recherchaient les dirigenats de l'ESTAC. Au final, c'est l'attaquant lyonnais Jeff Reine-Adélaïde qui aura la lourde tâche de dynamiser l'animation offensive troyenne sur le reste de la saison.