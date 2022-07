PSG Mercato : Lionel Messi, énorme coup de théâtre au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2022 à 11:04

PSG Mercato : Avec l’avènement de Luis Campos, le Paris SG veut ouvrir une nouvelle ère. Une décision fracassante serait ainsi prise pour Lionel Messi.

PSG Mercato : Lionel Messi poussé vers la sortie par Luis Campos ?

Après Neymar, Lionel Messi ? En effet, selon la radio espagnole COPE, le Paris Saint-Germain penserait notamment à se séparer de l’attaquant argentin cet été, soit un an seulement après son arrivée libre en provenance du FC Barcelone. « Le PSG ne l’avouera jamais et niera, mais je peux affirmer que le plan du nouveau PSG est de faire partir Neymar et Messi », a révélé le journaliste Pedro Morata.

Pour le média ibérique, les dirigeants parisiens seraient parvenus à la conclusion que l’équipe des Rouge et Bleu devient totalement déséquilibrée lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions lorsque les deux anciens Barcelonais sont associés à Kylian Mbappé en attaque. Luis Campos, qui a remplacé Leonardo cet été, cherche donc à bâtir un groupe plus équilibré, travailleur et homogène autour de l’avant-centre français de 23 ans. Du coup, Neymar et Lionel Messi ne seraient pas forcément retenus en cas d’offres satisfaisantes. Cependant, le futur entraîneur parisien ne verrait pas les choses de la même façon que sa direction concernant ces deux joueurs.

PSG Mercato : Christophe Galtier veut compter sur la MNM au complet

Si la réflexion sur l’équilibre de l’équipe du Paris Saint-Germain est un sujet d’actualité, un départ de Lionel Messi ne serait pas vraiment à l’ordre du jour dans la capitale. Présent jeudi au Camp des Loges pour visiter les installions du club, Christophe Galtier aurait évoqué les contours de son futur effectif avec le Conseiller Football, Luis Campos.

Selon les informations du quotidien Le Parisien, le futur coach du Paris SG verrait le septuple Ballon d’Or comme un titulaire indiscutable, au même titre que Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti et Kylian Mbappé. Galtier compterait également sur Neymar. En d'autres termes, le successeur de Mauricio Pochettino entend bien s’appuyer sur la MNM au grand complet pour sa première saison dans la capitale.