PSG Mercato : La première grosse décision de Galtier est tombée !

01 juillet 2022

PSG Mercato : Avant son intronisation, Christophe Galtier serait déjà à l’action. Le futur coach du Paris SG constituerait son prochain onze de base.

PSG Mercato : Christophe Galtier met son véto pour Neymar Jr

Selon la presse espagnole et brésilienne, Neymar penserait à un départ du Paris Saint-Germain. Une information confirmée par RMC Sport, qui explique que l’attaquant de 30 ans se serait senti concerné et humilié par la dernière sortie fracassante de Nasser Al-Khelaïfi sur le nouvel état d’esprit qu’il veut de ses joueurs. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, l’international brésilien voudrait partir cet été et viserait en priorité un retour au FC Barcelone.

Toutefois, la prochaine arrivée de Christophe Galtier sur le banc des Rouge et Bleu pourrait carrément changer la donne dans ce dossier. En effet, Cnews, la chaîne d'information du groupe Canal+, assure ce jeudi que le successeur annoncé de Mauricio Pochettino s’opposerait au départ du natif de Mogi Das Cruzes.

« Galtier envisage de jouer dans un schéma en 3-5-2. Et dans cette optique, il songerait à positionner Neymar dans le rôle de numéro 10. C’est pour cette raison qu’il souhaite conserver le Brésilien dans son effectif (...) Le futur coach parisien croit beaucoup au retour au premier plan de l’international auriverde. Il a conscience de ses qualités et estime qu’un Neymar au top de sa forme serait un atout indéniable pour atteindre les objectifs du club de la capitale, surtout dans sa position préférentielle », explique le média français. D’ailleurs, dans l’entourage du joueur, on ne semble pas être informé d’une quelconque rencontre avec la direction parisienne pour évoquer un éventuel départ.

PSG Mercato : Le clan Neymar répond aux rumeurs de départ

Alors que les rumeurs enflent ces derniers jours sur un éventuel départ de Neymar, une source proche du joueur a indiqué ce jeudi, auprès du média brésilien UOL Esporte, que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’auraient, à ce jour, aucunement fait comprendre à l’ex-Barcelonais qu’il devait se trouver un nouveau club cet été. Mieux, actuellement en vacances, le clan Neymar n’aurait eu aucune réunion avec la direction PSG pour évoquer l’avenir de l’ailier brésilien.