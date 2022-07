LOSC Mercato : RC Strasbourg, une mauvaise nouvelle tombe à Lille

Publié par ALEXIS le 04 juillet 2022 à 11:50

LOSC Mercato : La piste menant vers un attaquant du RC Strasbourg, pour remplacer Yilmaz, se serait refroidie. Son profil ne serait pas validé par Fonseca.

LOSC Mercato : Fonseca n'a pas validé le profil de Ludovic Ajorque

À la recherche d’un avant-centre pour prendre la place de Burak Yilmaz parti librement, le LOSC convoitait Ludovic Ajorque. Auteur d’une bonne saison 2021-2022, l’attaquant du RC Strasbourg est sur le marché. Néanmoins, la donne a changé à Lille. Le club nordiste a abandonné la piste menant vers le meilleur buteur du RCSA, selon les informations de La Voix du Nord. Et pour cause, son profil n’intéresse pas le nouvel entraîneur du LOSC. « On ne verra normalement pas Ludovic Ajorque sous le maillot lillois. Le recrutement de Paulo Fonseca et le modèle de jeu souhaité par le Portugais ont mis naturellement fin aux discussions », a fait savoir le journal régional.

En attendant la fin du mercato estival et de possibles mouvements chez les Dogues, le successeur de Jocelyn Gourvennec va se contenter des deux attaquants Jonathan David et Timothy Weah, lors de la préparation estivale entamée vendredi dernier.

LOSC Mercato : Alexsandro Ribeiro prend la place de Botman

Dans le sens des arrivées, le LOSC s’est offert le successeur de Sven Botman transféré à Newcastle United en Premier League. Il s’agit de l’imposant Brésilien (1,92 m, 88 kg), Alexsandro Ribeiro (22 ans), en provenance du GD Chaves, club promu dans l’élite portugaise à l’issue de la saison dernière. Le jeune et prometteur défenseur central s’est engagé avec le champion de France 2021, pour quatre saisons, soit jusqu’au 30 juin 2026. Par ailleurs, le LOSC s'intéresse au jeune défenseur Thierno Baldé (20 ans). Prêté au Havre AC la saison dernière, le latéral droit appartient au PSG. En plus des Lillois, l'ES Troyes AC et le promu en Ligue 1, l’AC Ajaccio, souhaitent s'attacher les services de la pépite parisienne.