LOSC Mercato : Une énorme signature officialisée à Lille

Publié par Ange A. le 02 juillet 2022 à 08:34

LOSC Mercato : Dans les tuyaux depuis quelques jours, le transfert de Sven Botman vers Newcastle United est désormais officiel.

LOSC Mercato : Lille confirme le transfert de Botman à Newcastle

Nouvel entraîneur du Lille OSC, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Sven Botman. Vendredi, le club nordiste a officialisé le transfert du défenseur néerlandais vers Newcastle United. « Le LOSC, Newcastle United et Sven Botman ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur international néerlandais [22 ans] qui va ainsi officiellement rejoindre les Magpies. BONNE ROUTE, CHAMPION ! », a écrit le club sur son compte Twitter tout en remerciant le colosse hollandais « Merci Sven ». Le défenseur central avait déjà confirmé son départ de Lille. Il avait fait ses adieux au club et à ses supporters sur les réseaux sociaux. « Je suis vraiment heureux d’avoir porté le maillot du LOSC pendant deux ans, ce fut une aventure incroyable avec deux grands trophées et des souvenirs que je n’oublierai jamais. Merci le LOSC pour tout », confiait-il.

Un sacré pactole pour Lille grâce à Botman

Le Lille OSC réalise une belle opération suite au transfert de Sven Botman. Le LOSC réalise en effet une plus-value en cédant l’ancien défenseur de l’Ajax Amsterdam. Les Dogues n’avaient déboursé que 8 millions d’euros en 2020 pour le recrutement de Botman. Les champions de France 2021 empochent 40 millions d’euros de la part de Newcastle United. Les Magpies disposent de moyens conséquents suite à leur rachat au cours de la saison écoulée par le fonds public saoudien. Dernière recrue de Newcastle, l’arrière central s’est engagé pour cinq saisons, soit jusqu’en 2027.

Avec Lille, il a découvert la Ligue des champions cette saison. Le club nordiste a terminé premier de sa poule et a été sorti en huitièmes de finale par Chelsea, alors tenant du titre. Le Néerlandais quitte l’Hexagone avec un titre de champion de France et un sacre lors du Trophée des champions.