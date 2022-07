OL Mercato : 5M€, Lyon tient son nouveau latéral gauche !

Publié par Thomas le 04 juillet 2022 à 12:12

OL Mercato : Encore sonné de son échec dans le dossier Tyrell Malacia, l'Olympique Lyonnais serait proche de recruter un latéral de haut standing.

OL Mercato : Lyon accélère pour une cible de Sampaoli à Marseille

Après Alexandre Lacazette, Johann Lepenant et plus récemment Corentin Tolisso, l’Olympique Lyonnais s’apprête à accueillir une nouvelle recrue au poste de latéral gauche. Tout proches de boucler la venue du Néerlandais Tyrell Malacia, les Gones se sont vu devancer au dernier moment par l’ogre mancunien, qui avait finalement séduit davantage le prodige de 22 ans. Un coup dur pour Jean-Michel Aulas et les siens, qui n’ont toutefois pas perdu de temps pour trouver son remplaçant.

Objectif de Jorge Sampaoli à l’ OM, l’international argentin Nicolas Tagliafico est récemment entré dans le viseur de Vincent Ponsot et son équipe. À un an de la fin de son contrat à l’Ajax Amsterdam, le défenseur a vu l’ OL toquer à sa porte la semaine dernière, un intérêt qui n’aurait pas déplu à l’intéressé. Mais Lyon ne compte pas s’arrêter là et prévoit de passer à l’action ces prochains jours. Comme le révèle l’insider Ekrem Konur, l’Olympique Lyonnais prévoit d’offrir un contrat de 3 ans à Tagliafico, soit jusqu’en 2025.

Dans le viseur du FC Barcelone et Brighton, l’Argentin est poussé vers la sortie par son club, qui souhaite empocher une certaine liquidité en le vendant cet été. Coté à 11 millions d’euros sur le site Transfermarkt, le latéral de 29 ans pourrait être transféré pour 5 millions d’euros à Lyon.

OL Mercato : Tagliafico, ultime signature de l’été ?

Décevant l’été dernier en termes de signatures, l’Olympique Lyonnais a souhaité corriger le tir lors du mercato 2022 en débutant sur les chapeaux de roue son recrutement. En plus des trois signatures mentionnées, le club rhodanien a acté une série de prolongations importantes, comme celles de Maxence Caqueret ou encore Anthony Lopes. Mais Lyon devrait se calmer prochainement dans le sens des arrivées. Si la venue d’un latéral gauche reste à ce jour une priorité, les Gones ne comptent pas recruter davantage. " On cherche un latéral et après, à ce stade, on sera complet au niveau des arrivées, même s’il faudra voir ce qui se passe concernant les départs ", indiquait Vincent Ponsot lors de la présentation de Corentin Tolisso.