OL Mercato : Lyon obtient une superbe signature en attaque !

Publié par Thomas G. le 01 juillet 2022 à 17:10

OL Mercato : Lancés dans un mercato XXL, les Lyonnais ont frappé un nouveau gros coup après les signatures d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso

OL Mercato : Une nouvelle signature en attaque

L’Olympique Lyonnais a décidé d’agir vite durant ce mercato estival, les Gones ont déjà enregistré 5 recrues. La dernière en date était celle de Corentin Tolisso qui est de retour à l’ OL cinq ans après son départ au Bayern. Les Lyonnais ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et ont bouclé une nouvelle signature cette après-midi.

Le jeune ailier brésilien Tetê sera prêté une année de plus à Lyon pour le plus grand plaisir de Peter Bosz. Le technicien néerlandais peut désormais compter sur un effectif complet qui a vu l’arrivée de deux milieux de terrain, un gardien et deux attaquants. Courtisé notamment par West Ham, Tetê a décidé de prolonger son aventure avec les Gones pour poursuivre sa progression. L’objectif de Lyon est d’acheter définitivement le brésilien et les discussions avec le Shaktar se poursuivent. L’ailier de 20 ans a déclaré : « Je suis très bien ici. J'aime Lyon et j'aime l'OL. Ma volonté est de rester au-delà de cette année de prêt »

Une nouvelle fois, les dirigeants lyonnais ont réussi une prouesse avec ce renfort à moindre coûts. Le mercato lyonnais est une réussite reste à savoir si les recrues pourront contribuer au retour au sommet de l’ OL.

L’outsider Lyonnais

Grâce à son mercato, l’Olympique Lyonnais a réaffirmé son statut d’outsider dans la course au podium. Les Gones vont se mêler à la lutte aux côtés de Marseille, Monaco, Rennes ou encore Lille.

Le prochain objectif des dirigeants sera de garder un maximum d’éléments pour ne pas fragiliser l’équipe. Lucas Paqueta fait l’objet de nombreuses convoitises sur le marché des transferts et l’international brésilien souhaitait partir. L’Olympique Lyonnais n’écoutera pas les offres en dessous de 60 millions d’euros pour l’ancien milieu du Milan AC. En parallèle, Houssem Aouar bénéficie d’un bon de sortie durant le mercato estival, son départ est fixé à 20 millions d’euros.