Stade Rennais Mercato : Le SRFC vise une sensation au milieu

Publié par Thomas le 04 juillet 2022 à 12:42

Stade Rennais Mercato : À la recherche de renforts au milieu de terrain, le SRFC ciblerait une pépite américaine du RB Leizpig.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC cible le milieu Tyler Adams

L’été promet d’être agité en terre bretonne. Auteur d’une saison XXL en championnat, l’équipe de Bruno Genesio souhaite renforcer certains postes en vue de la prochaine campagne européenne. Chaque jour un peu plus proche des signatures de Kim Min-jae et Samuel Umtiti, les Rouge et Noir prospectent également au poste de milieu de terrain, pour pallier au départ de Jonas Martin. Si les noms de Ellyes Skhiri ou encore Francis Coquelin ont récemment tourné autour du Roazhon Park, Florian Maurice préparerait un autre coup en silence.

D’après le média MLS Transfers, le Stade Rennais surveillerait la situation du prometteur Tyler Adams, sous contrat jusqu’en juin 2025 au RB Leipzig. Auteur d’une saison en demi-teinte où il n’aura pas toujours été titulaire dans l’entrejeu du club allemand, le joueur de 23 ans commencerait à s’ouvrir aux offres venues de l’étranger. Considéré comme un grand espoir au milieu de terrain, Adams serait en effet suivi de près par Leeds, le Benfica, le FC Séville et Everton en plus du SRFC. La source précise que l’ancien joueur des New York Red Bulls ne sera pas retenu par sa direction en cas de belle offre. Son prix reste toutefois une barrière de taille pour les Rennais puisque l’Américain serait coté aux alentours des 17 millions d’euros, d’après le site Transfermarkt.

Stade Rennais Mercato : Kim Min-jae va débarquer à Rennes aujourd’hui

Cible prioritaire de Florian Maurice en défense centrale, le Sud-Coréen Kim Min-jae se rapproche à grands pas d’une signature au SRFC. Dans le viseur de cadors comme le Napoli mais aussi de l'Olympique de Marseille, le défenseur central aurait choisi de rejoindre les Rouge et Noir, qui se montrent très entreprenants pour le recruter cet été. Disposant d’un profil similaire à celui de Nayef Aguerd, le joueur de Fenerbahçe est attendu ce lundi à Rennes pour finaliser son transfert. D’après le média Sabah Gazetesi, Florian Maurice s’est rendu la semaine dernière en Turquie pour négocier avec le club stambouliote. Le Stade Rennais s’occuperait désormais des derniers détails pour faire signer le nouveau contrat au joueur de 25 ans.