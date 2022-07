OL Mercato : Lyon boucle la signature d'un défenseur central !

Publié par Thomas le 04 juillet 2022 à 14:12

OL Mercato : Tonitruant depuis l'ouverture du marché des transferts, l'Olympique Lyonnais est sur le point d'officialiser une belle signature en défense.

OL Mercato : Un défenseur prometteur va signer à Lyon

Le mercato est bel et bien lancé à l’Olympique Lyonnais, qui se montre ambitieux à tous les niveaux depuis début juin. Auteur d’une saison décevante, le club rhodanien souhaite insuffler un esprit nouveau à son effectif, en renouant notamment avec ses valeurs et son ADN. « On va revenir à l'ADN du club. On y travaille depuis plusieurs mois avec Vincent (Ponsot, directeur du football) et Bruno (Cheyrou, responsable du recrutement). La colonne vertébrale sera lyonnaise avec Antho (Lopes) dans les buts, (Castello) Lukeba en défense centrale, Maxence (Caqueret) au milieu et Alexandre (Lacazette) devant », annonçait il y a peu le président Jean-Michel Aulas.

Dans cette optique, l’ OL compte offrir plus de protagonisme à ses jeunes talents. À l’image de la prolongation récente de Maxence Caqueret et celle attendue de Rayan Cherki, les Gones ont offert un premier contrat professionnel à une promesse défensive. Comme le révèle Foot Mercato, un nouveau pilier de l’effectif lyonnais, vainqueur de la Coupe Gambardella, va signer pro. Après Mohamed El Arouche (18 ans, milieu), Kayne Bonnevie (20 ans, gardien), Noam Bonnet (20 ans, milieu) ou encore Irvyn Lomami (18 ans, défenseur), l’Olympique Lyonnais va signer Mamadou Sarr en pro.

Le défenseur central de 16 ans, capable d’évoluer en sentinelle, sort d’une saison folle, ponctuée par le sacre en Gambardella mais aussi le titre de champion d’Europe U17. Fils de l’ancien milieu de l’ ASSE et du RC Lens, Pape Sarr, le natif de Martigues était suivi par plusieurs clubs français et européens, d’après la source.

OL Mercato : Malcolm Barcola quitte officiellement Lyon

Malgré une vaste campagne de prolongation et de premiers contrats professionnels offerts, certains jeunes issus du centre de formation devraient quitter le Rhône cet été. C’est notamment le cas du portier de 23 ans, Malcolm Barcola, qui s’est engagé au Tuzla City, en Bosnie-Herzégovine. Disposant d’un contrat pro à l’ OL, le frère de Bradley Barcola n’avait pas disputé la moindre minute en équipe première et se voyait libre de tout contrat le 30 juin dernier. Le gardien international togolais va notamment participer aux tours qualificatifs de la Conference League cette semaine.