LOSC Mercato : Officiel, Lille acte le transfert d'un défenseur !

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2022 à 11:00

LOSC Mercato : Après Sven Botman à Newcastle, Lille a transféré un défenseur, qui était sur le marché, à l’AS Rome comme pressenti.

LOSC Mercato : Zeki Çelik rejoint l'AS Rome

Le LOSC préparait le départ de Zeki Çelik depuis des semaines. Pour anticiper son transfert, le club nordiste a recruté Akim Zedadka (27 ans) au poste de latéral droit. Il a été recruté librement en provenance de Clermont Foot. Après des négociations compliquées avec l’AS Rome, les parties ont fini par trouver un terrain d’entente sur le transfert de l’international turc (32 sélections, 2 buts). Il s’est engagé officiellement avec le club de Serie A pour 4 ans, jusqu’en juin 2026.

« Lille OSC officialise aujourd'hui le départ de Zeki Çelik à l’AS Rome. Le défenseur international turc, qui portait le maillot lillois depuis 2018 et entrait dans sa dernière année de contrat avec le LOSC, s'est engagé ce jour avec le club romain. Le LOSC et ses supporters, marqués ses qualités humaines autant que sportives, lui souhaitent le meilleur sous le maillot de la Louve. Le club n’oubliera jamais Zeki Çelik, à jamais Champion avec les Dogues », a fait savoir la direction lilloise, dans un communiqué officiel. Si la durée du nouveau contrat du joueur de 25 ans est connue, ce n’est pas le cas de l’indemnité de son transfert. Quant à sa valeur marchande, elle est estimée à 18 M€.

LOSC Mercato : Çelik se réjouit de sa signature

À Rome, le club transalpin a confirmé l’arrivée de sa nouvelle recrue et lui a déjà attribué le maillot floqué du N°19. Zeki Çelik a confié ses premières impressions après sa signature dans l'équipe de José Mourinho. « C'est un honneur pour moi de jouer pour un si grand club. J'ai de grandes ambitions et je veux aider cette équipe à réussir. Je me sens concentré et prêt. Je ne lâcherai jamais et vous me verrez toujours me battre pour tout sur le terrain », a-t-il laissé entendre.

Tiago Pinto, directeur général de la Roma, s’est aussi réjoui de l’arrivée du Turc. « Nous sommes vraiment ravis que Zeki ait décidé de venir à Rome. Sa conviction de choisir de rejoindre notre projet est un ingrédient essentiel pour construire une équipe de joueurs unis par leur ambition. De plus, malgré son jeune âge, il a déjà accumulé beaucoup d'expérience au niveau européen et international, ce qui s'avérera très utile dans la progression de ce groupe », a-t-il déclaré.